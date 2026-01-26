Lewandowski cieszył się z triumfu, nagle taki cios. Bolesna diagnoza, zero litości dla Polaka

W obecnej sytuacji FC Barcelona nie może sobie pozwolić na żadne potknięcia na krajowym podwórku. "Duma Katalonii" straciła bowiem bezpieczną przewagę nad Realem Madryt, który po ostatnich zawirowaniach coraz łapczywiej spogląda na fotel lidera La Ligi. Niedzielny mecz z Realem Oviedo był więc dla podopiecznych Hansiego Flicka bardzo ważnym starciem.

Drużyna z Oviedo zajmowała przed tym meczem ostatnie miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Nic dziwnego, że FC Barcelona stawiana była w roli faworytów. Mimo bezbramkowego rozstrzygnięcia pierwszej połowy ostatecznie "Duma Katalonii" spełniła pokładane w niej nadzieje.

W meczu tym na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Niestety, nie był to najbardziej spektakularny występ w wykonaniu napastnika z kraju nad Wisłą. Mimo rozegrania pełnego wymiaru minut 37-latek ostatecznie udał się do szatni z bezbramkowym dorobkiem.

Hiszpański ekspert wypunktował Lewandowskiego. Dostrzegł to w grze Polaka

Tuż po zakończeniu spotkania jeden z tamtejszych ekspertów Alberto Edjogo postanowił podzielić się z kibicami swoimi spostrzeżeniami na temat prezencji kapitana reprezentacji Polski. Jego diagnoza z pewnością nie spodoba się fanom talentu Lewandowskiego.

"(Lewandowski red.) Gra wolniej, jakby w odróżnieniu od reszty kolegów z drużyny grał na prędkości 0,8. Polak ma trudności z zaprezentowaniem kilku występów, w których byłby postacią dominującą. Aby zakwalifikować się do dalszej fazy europejskich pucharów, Barcelona potrzebuje naprawdę niezawodnego >>numeru 9<< i nie wiem, czy Ferran i Lewandowski przekonają w tej kwestii niemieckiego trenera" - mówił ekspert portalu "DAZN".

Ocena Edjogo udowadnia jedno - niestety Robert Lewandowski zaczyna coraz widoczniej odczuwać swój wiek, co przekłada się na jego poczynania na boisku. Wielu zawodników w wieku 37 lat przebywa już na emeryturze, lub rozgrywa ostatnie sezony w mniej prestiżowych ligach. Polski napastnik wciąż trzyma wysoki poziom, lecz ciężko jednoznacznie stwierdzić, jak długo będzie on w stanie rywalizować na tym pułapie.

Obecnie Lewandowski nieznacznie przegrywa rywalizację ze sowim bezpośrednim konkurentem konkurentem - Ferranem Torresem. W tym sezonie Hiszpan rozegrał 27 spotkań, notując 15 goli. W przypadku doświadczonego Polaka to natomiast 24 występy, zwieńczone 11 bramkami.

