"Lewandowski? Być może to najważniejszy transfer dekady w Barcelonie"

Odkąd Robert Lewandowski wzmocnił Barcelonę, pierwszy raz musi mierzyć się z sytuacją, w której jest piłkarzem wykorzystywanym w rotacji. Już przed sezonem pojawiły się informacje, że Hansi Flick zakomunikował Polakowi, że nie będzie miał pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce. I faktycznie - Lewandowski sezon zaczął jako rezerwowy, choć nie do końca było pewne, czy jest to efekt nowej wizji trenera, czy skutek kontuzji, po której wrócił dopiero na mecz 2. kolejki La Ligi.

- Jeśli chodzi o grę w Barcelonie, to wypadłem z treningów na dwa tygodnie. Sierpień był miesiącem, aby dobrze się wprowadzić, wrócić do gry. "Nie napinałem" się na to, aby grać jak najwięcej - mówił sam piłkarz, zapytany przez Interię o swoją klubową sytuację podczas wrześniowego zgrupowania kadry.

Polak przez ostatni miesiąc łapał coraz więcej minut, a coraz lepszą dyspozycję dokumentował strzelając kolejne gole. W weekend rozegrał pełny mecz przeciwko Realowi Sociedad (2:1) i swoim golem zapewnił Barcelonie zwycięstwo. Nie zaimponował skutecznością w innym momencie, gdy idealną okazję zamienił jedynie na strzał w poprzeczkę, ale trudno było odmówić mu łatwości dochodzenia do sytuacji bramkowych.

Hansi Flick nie zdecydował się jednak na wystawienie Lewandowskiego w jedenastce w prestiżowym meczu przeciwko Paris Saint-Germain, sięgając po niego dopiero w drugiej połowie. Aby dobrze zrozumieć sytuację Polaka, porozmawialiśmy z Adrią Corominasem, hiszpańskim dziennikarzem zajmującym się od lat Barceloną ("Sport", Catalunya Ràdio, aktualnie "Diaro Depor").

Lewandowski na ławce to żadna niespodzianka

Corominas zaczyna: - To nie jest niespodzianka, że Lewandowski siedzi na ławce rezerwowych w Barcelonie. Nie chodzi jego grę, bo wciąż jest kluczowy pod kątem strzelania goli, ale styl Flicka wymaga dużej presji, a Lewandowski nie jest już w stanie włożyć tyle wysiłku w defensywę, co Ferran. Jednocześnie zawodnik z tak dużymi umiejętnościami strzeleckimi, jak Lewandowski, jest bardzo przydatny, gdy obrona rywala jest bardziej zmęczona - wtedy nieco łatwiej o wykorzystanie instynktu strzeleckiego. To oczywiste, że dla zawodnika z tak dużym potencjałem jak Lewandowski, siedzenie na ławce rezerwowych w tak ważnym meczu może być trudne, ale myślę też, że on dobrze rozumie swoją rolę w tym młodym zespole.

A gdybyś ty był trenerem Barcelony - na kogo byś postawił?

- Prawda jest taka, że nigdy nie ufałem Ferranowi Torresowi, ale jeśli jest jedna dobra rzecz w Hansim Flicku, to to, że udało mu się "ożywić" każdego zawodnika w drużynie. Myślę, że pod wodzą niemieckiego trenera wszyscy piłkarze grają na najwyższym poziomie, a to oznacza, że Ferran Torres jest obecnie napastnikiem, który najlepiej pasuje do systemu jego gry. Ze względu na sposób, w jaki wbiega w wolne pole, sposób, w jaki współpracuje z kolegami z drużyny poza polem karnym, a także ze względu na nieustanną presję, jaką wywiera w obronie.

Sam Robert Lewandowski zmienił się od momentu przyjścia do Barcelony?

- Myślę, że teraz jest o wiele bardziej zaadaptowany do drużyny. Dokładnie wie, czego się od niego oczekuje, presja zniknęła dzięki wszystkim strzelonym bramkom i w pełni rozumie, że jest weteranem w drużynie i że musi wspierać młodszych zawodników swoim doświadczeniem.

Aktualnie toczy się dyskusja, czy można go już nazwać legendą klubu. Wszystko dlatego, że właśnie zrównał się golami z Neymarem.

- Dla mnie to jeden z najważniejszych transferów ostatniej dekady, jeśli nie najważniejszy. Dzięki Lewandowskiemu Barca zdołała zdobyć mistrzostwo Hiszpanii, choć wszystko wskazywało na to, że zajmie to wiele lat, zwłaszcza po odejściu Messiego. Ale zostanie legendą w Barcelonie jest bardzo skomplikowane. Myślę, że zawsze będzie pamiętany jako bardzo dobry napastnik, a ludzie zawsze będą mieli o nim bardzo dobre wspomnienia, ale bycie legendą w klubie takim jak Barça jest moim zdaniem bardzo trudne. Aby nią zostać w Barcelonie, trzeba na przykład strzelić decydującego gola w finale Ligi Mistrzów. A do tego jeszcze daleka droga.

A kibice jak oceniają Lewandowskiego?

- Jak już mówiłem, myślę, że bardzo pozytywnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że opuścił tak świetny zespół jak Bayern Monachium, aby dołączyć do Barcelony w bardzo trudnym dla klubu momencie. I kibice Barcelony zawsze to docenią.

Świetna osobowość Szczęsnego, ale sportowo mu brakuje

Z Adrią Corominasem rozmawiamy również o Wojciechu Szczęsnym.

Nieoczekiwanie w tym sezonie na boisku znów mamy dwóch Polaków...

- "Tek" jest bardzo lubiany przez kibiców. Świetnie się z nimi wpasował dzięki swojej osobowości. Ale prawdą jest również to, że pod względem sportowym nie jest już tym samym bramkarzem, co kiedyś. Wczoraj, na przykład, mam wrażenie, że te dwie bramki nie padłyby, gdyby grał Joan Garcia...

Czyli dla ciebie to idealny bramkarz numer dwa.

- Dla mnie jest idealnym bramkarzem, który wnosi doświadczenie, buduje zespół i, gdy przychodzi jego kolej, gra na wystarczająco wysokim poziomie. Ale nie sądzę, żeby teraz był na takim poziomie, żeby grać w bramce Barcelony.

Kibice mają podobną opinię?

- Jak już mówiłem, kibice uwielbiają "Teka". Świetnie się wpasował i nigdy nie spotkał się z żadną krytyką, zwłaszcza że jest osobą o bardzo pogodnej osobowości, co pasuje do katalońskiego stylu życia. Ale jeśli chodzi o sport, nie sądzę, żeby był teraz na takim poziomie, żeby przejąć kontrolę nad bramkami Barcelony w ważnych meczach, takich jak wczorajszy z PSG. Nie mam wątpliwości, że z Joanem Garcią Barca nie straciłaby wczoraj tych dwóch bramek.

Czyli - twoim zdaniem - sportowa przydatność jest umiarkowana.

Dla mnie obaj - Szczęsny i Lewandowski - byli świetnymi transferami. Ale myślę też, że obaj trafili do Barcelony za późno. Wyobrażam sobie, że Lewandowski był w swojej najlepszej formie w Barcelonie i mógł być spektakularny.

