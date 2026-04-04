Lewandowski absolutnym bohaterem Barcelony. To Polak zrobił w 87. minucie. Majstersztyk
Przez całą drugą połowę meczu z Atletico w Madrycie grająca w przewadze Barcelona biła głową w mur. Goście nie potrafili strzelić drugiego, zwycięskiego gola. W końcu na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który został absolutnym bohaterem swojego zespołu.
W 39. minucie hitu 30. kolejki La Liga Atletico wyszło na prowadzenie po golu Giuliano Simeone. Trzy minuty później Barcelona doprowadziła do wyrównania dzięki trafieniu Marcusa Rashforda.
Jeszcze przed przerwą z boiska po czerwonej kartce wyleciał Nicolas Gonzalez. To oznaczało jedno - w drugiej połowie goście mieli minimum 45 minut na to, aby dobić osłabionego rywala.
Upływały kolejne minuty, a zespół Hansiego Flicka bił głową w mur. Nie umiał znaleźć sposobu na szczelnie broniących piłkarzy z Madrytu, którzy zawężali pole gry. Nie było miejsca na popisy gwiazd Barcelony.
W końcu 11 minut przed upływem regulaminowego czasu gry z ławki rezerwowych na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Niedługo później kapitan naszej kadry cieszył się z gola!
Po strzale Joao Cancelo bramkarz gospodarzy sparował piłkę w ten sposób, że ta zwyczajnie odbiła się od barku polskiego napastnika i wpadła do siatki. Doświadczenie w ustawieniu również zrobiło swoje. Dzięki temu mistrzowie Hiszpanii rzutem na taśmę rozbili defensywę Atletico i triumfowali 2:1.