W 39. minucie hitu 30. kolejki La Liga Atletico wyszło na prowadzenie po golu Giuliano Simeone. Trzy minuty później Barcelona doprowadziła do wyrównania dzięki trafieniu Marcusa Rashforda.

Jeszcze przed przerwą z boiska po czerwonej kartce wyleciał Nicolas Gonzalez. To oznaczało jedno - w drugiej połowie goście mieli minimum 45 minut na to, aby dobić osłabionego rywala.

Kuriozalny gol Lewandowskiego w hicie. Polak bohaterem Barcelony

Upływały kolejne minuty, a zespół Hansiego Flicka bił głową w mur. Nie umiał znaleźć sposobu na szczelnie broniących piłkarzy z Madrytu, którzy zawężali pole gry. Nie było miejsca na popisy gwiazd Barcelony.

W końcu 11 minut przed upływem regulaminowego czasu gry z ławki rezerwowych na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Niedługo później kapitan naszej kadry cieszył się z gola!

Po strzale Joao Cancelo bramkarz gospodarzy sparował piłkę w ten sposób, że ta zwyczajnie odbiła się od barku polskiego napastnika i wpadła do siatki. Doświadczenie w ustawieniu również zrobiło swoje. Dzięki temu mistrzowie Hiszpanii rzutem na taśmę rozbili defensywę Atletico i triumfowali 2:1.

Robert Lewandowski

Igrzyska 2040 w Polsce? "To marzenie, ale realne". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport