Lewandowski absolutnym bohaterem Barcelony. To Polak zrobił w 87. minucie. Majstersztyk

Michał Chmielewski

Przez całą drugą połowę meczu z Atletico w Madrycie grająca w przewadze Barcelona biła głową w mur. Goście nie potrafili strzelić drugiego, zwycięskiego gola. W końcu na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który został absolutnym bohaterem swojego zespołu.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelony wykonuje gest obiema rękami na tle kibiców na stadionie
Robert LewandowskiManu Reino/DeFodi ImagesNewspix.pl

W 39. minucie hitu 30. kolejki La Liga Atletico wyszło na prowadzenie po golu Giuliano SimeoneTrzy minuty później Barcelona doprowadziła do wyrównania dzięki trafieniu Marcusa Rashforda.

Jeszcze przed przerwą z boiska po czerwonej kartce wyleciał Nicolas Gonzalez. To oznaczało jedno - w drugiej połowie goście mieli minimum 45 minut na to, aby dobić osłabionego rywala.

Kuriozalny gol Lewandowskiego w hicie. Polak bohaterem Barcelony

Upływały kolejne minuty, a zespół Hansiego Flicka bił głową w mur. Nie umiał znaleźć sposobu na szczelnie broniących piłkarzy z Madrytu, którzy zawężali pole gry. Nie było miejsca na popisy gwiazd Barcelony.

W końcu 11 minut przed upływem regulaminowego czasu gry z ławki rezerwowych na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Niedługo później kapitan naszej kadry cieszył się z gola!

Po strzale Joao Cancelo bramkarz gospodarzy sparował piłkę w ten sposób, że ta zwyczajnie odbiła się od barku polskiego napastnika i wpadła do siatki. Doświadczenie w ustawieniu również zrobiło swoje. Dzięki temu mistrzowie Hiszpanii rzutem na taśmę rozbili defensywę Atletico i triumfowali 2:1.

Zobacz również:

Transparent na meczu Jagiellonii
Ekstraklasa

Polityczny transparent na meczu Ekstraklasy. Uderzyli w reżim Łukaszenki

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu na tle rozmazanej widowni stadionu.
Robert LewandowskiLLUIS GENEEast News
Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
