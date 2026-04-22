Dani Carvajal wrócił do Realu Madryt z Bayeru Leverkusen w 2013 roku. Wychowanek został sprowadzony na Santiago Bernabeu jako nowy rywal ówczesnego prawego obrońcy "Los Blancos". Czyli... Alvaro Arbeloi.

Dziś już wiemy, że Carvajal wygrał tę rywalizację. W pierwszym sezonie, w którym grali razem w Realu, Arbeloa rozegrał 18 meczów, w drugim 22, a w trzecim zaledwie 6. Utrata miejsca w składzie doprowadziła do odejścia Arbeloi do West Ham United.

Arbeloa miał wtedy 33 lata. W Anglii nie pograł już zbyt długo. Po jednym sezonie zakończył sportową karierę, a później rozpoczął karierę trenera.

Kataloński "Sport" sugeruje, że przeszłość może odgrywać dużą rolę w tym, co obecnie dzieje się w Realu Madryt.

- Wczoraj w meczu z Alaves obrońca rozegrał 27 minut, co daje mu łącznie 442 minuty w 12 meczach, w których Arbeloa był trenerem. Średnio 36 minut, w większości spotkań wchodził z ławki - opisuje "Sport".

Tłumacząc się z takiego a nie innego traktowania Daniego Carvajala, Alvaro Arbeloa mówił, że kieruje się wyłącznie dobrem drużyny i zawsze wystawia, jego zdaniem, najlepszych zawodników na dane spotkanie.

Samo pytanie o Carvajala rozzłościło Arbeloę. Była w nim zawarta hipoteza, że brak gry może pozbawić Daniego Carvajala szansy na powołanie na mistrzostwa świata. A przecież to byłby to ostatni mundial dla 34-letniego już Hiszpana.

- Mam 23 zawodników w składzie i każdy piłkarz Realu ma szansę pojechać na mistrzostwa świata. Jeśli mi pozwolicie, będę myślał o tym, co jest najlepsze dla mojej drużyny - odpowiedział na konferencji prasowej Alvaro Arbeloa.

Hiszpańskie media, obserwując to, co się dzieje na treningach i podczas meczów, ale także bazując na własnych źródłach nie mają wątpliwości. Dani Carvajal nie potrafi pogodzić się z tym, że pełni aż tak marginalną rolę w drużynie Realu Madryt, a napięcie między nim a Arbeloą jest wręcz namacalne.

- Real Madryt, który zwrócił się już między innymi do Antonio Rüdigera z propozycją przedłużenia kontraktu o rok, nie skontaktował się z Carvajalem i wszystko wskazuje na to, że odejdzie on tylnymi drzwiami, tak jak wcześniej zrobili to tacy gwiazdorzy drużyny jak Iker Casillas, Raúl czy Sergio Ramos - zapowiada Fermin de la Calle ze "Sportu".

- Nikt nie ma wątpliwości, że posłuszny Arbeloa przyjmuje polecenia, jakie zechce mu wydać Florentino Pérez, takie jak wykluczenie wychowanków z pierwszego składu.

We wtorkowym meczu z Deportivo Alaves w składzie Realu Madryt rzeczywiście nie znalazł się ani jeden wychowanek. Nie pojawił się również w roli rezerwowego.

