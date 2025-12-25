Ledwo rozpoczęły się święta, a o FC Barcelonie huczy w Hiszpanii. Przeciek
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to okres, kiedy fani najlepszych hiszpańskich drużyn mogą odetchnąć i odpocząć od futbolu. Nie oznacza to jednak, że tamtejsi dziennikarze nie mają żadnego zajęcia. W ostatnich godzinach w sieci pojawił się olbrzymi przeciek związany z FC Barceloną, co od razu postawiło na nogi hiszpańskich dziennikarzy, a sama informacja odbiła się echem nie tylko w Hiszpanii.
Kończący się rok 2025 przyniósł wiele przełomowych informacji w sprawie polskich piłkarzy występujących w barwach FC Barcelony i niektórzy kibice mogli sądzić, że brak zaplanowanych meczów w okresie świąteczno-noworocznym będzie momentem, gdzie będzie działo się zdecydowanie mniej, ale nic bardziej mylnego.
Hiszpańscy dziennikarze nadal nie mogą narzekać na nudę, tworząc kolejne artykuły na podstawie informacji, jakie pojawiają się w tamtej przestrzeni publicznej. Teraz o FC Barcelonie znów zrobiło się głośno, a wszystko za sprawą przecieku, jakie pojawił się na platformie "X". Do tej pory informacje z tego konta znajdowały później swoje potwierdzenie w rzeczywistości.
Święta, a o Barcelonie huczy nie tylko w Hiszpanii. Wielki wyciek informacji
Chodzi o profil "Footy Headlines", który publikuje wzory koszulek poszczególnych zespołów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, informując kibiców, w jakich trykotach najpewniej będą grać ich ulubieńcy. Koszulka, jaka ma zostać zaprezentowana przez władze Barcelony wywołała ogromne poruszenie.
- Wyciekł projekt przełomowej koszulki retro Barcelony - rozpisuje się już w tytule artykułu "Mundo Deportivo".
Post w mediach społecznościowych, który pojawił się w wigilijny wieczór, od razu przyciągnął uwagę hiszpańskich dziennikarzy i kibiców tamtejszego futbolu, docierając z poszczególnych kont do dziesiątek tysięcy internautów.
- Zaskakuje detalami w postaci gradientowych, ukośnych pasów w kolorze turkusowym i różowym. To przełomowe i niespotykane dotąd połączenie dla katalońskiego klubu. Inne detale to kołnierzyk w stylu polo z białym wykończeniem - nie może wyjść z podziwu dziennikarz Jordi Batalla.
Polscy kibice FC Barcelony z pewnością chcieliby zobaczyć w tym trykocie Roberta Lewandowskiego, jednak wciąż nie jest jasne, czy władze klubu zdecydują się przedłużyć umowę Polaka, która wygasa wraz z końcem sezone 2025/2026.