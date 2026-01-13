Ledwo przejął Real i już taka deklaracja. Następca Xabiego jasno ws. Viniciusa

Już od pewnego czasu mówiło się o możliwości rozstania Xabiego Alonso z Realem Madryt. Hiszpan, który raptem dwa sezonu temu podbił niemiecką Bundesligę, nie był w stanie poprawić niezadowalających wyników "Królewskich".

Czarę goryczy przelała niedawna porażka w finale Superpucharu Hiszpanii. Mimo zafundowania całkiem niezłego widowiska, włodarze Realu Madryt postanowili rozstać się ze swoją legendą po raptem półrocznym okresie współpracy. W hiszpańskich mediach pojawiły się również doniesienia, jakoby decyzję ws. zakończenia ów współpracy podjął sam Xabi Alonos.

Środowisko kibicowskie bardzo szybko poznało nazwisko następcy 44-latka. Został nim inny legendarny piłkarz "Los Blancos" Alvaro Arbeloa. Dotychczas 42-letni szkoleniowiec pełnił funkcję trenera drużyny Real Madryt Castilla, a więc rezerw madryckiego zespołu. Póki co nie wiadomo, czy Arbeloa będzie pełnił funkcję trenera tymczasowego, czy też może otrzyma on nieco większe zaufanie od włodarzy "Królewskich".

Pierwsza konferencja prasowa nowego trenera Realu Madryt. Jasna deklaracja ws. Viniciusa

Jednym z pierwszych obowiązków nowego szkoleniowca drużyny było wzięcie udziału w konferencji prasowej. Była to niepowtarzalna okazja, aby hiszpańscy dziennikarz zadali Arbeloi pytania na temat dalszych losów Realu Madryt.

"To dla mnie wyjątkowy dzień, nie będę kłamał. Mam 42 lata i jestem tu od 20 lat, i to dla mnie wyjątkowy dzień. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży, świadomy zadania, które przede mną stoi, i jestem bardzo podekscytowany" - tymi słowami Arbeloa rozpoczął konferencję prasową.

Z dalszej części jego wypowiedzi mogliśmy się natomiast dowiedzieć, że przyjaźń panująca między nim a Xabim Alonso nie uległa pogorszeniu. Arbeloa zaznaczył również, że każdy piłkarz ma u niego "pustą kartę", co oznacza, że jego podopieczni będą musieli zapracować sobie na zaufanie nowego szkoleniowca. Niemniej Arbeloa poświęcił nieco więcej uwagi jednemu z gwiazdorów ekipy - Viniciusowi Juniorowi.

[...] Mam niesamowite szczęście, że mam jednego z najbardziej nieprzewidywalnych zawodników na świecie. I właśnie tego chcemy – Viniego, który cieszy się życiem i tańczy. Tego właśnie chcę.

Relacje na linii Real Madryt - Vinicius Junior od pewnego czasu są dość napięte. Brazylijski gwiazdor nie do końca dogadywał się bowiem z Xabim. Co więcej, Vinicius wciąż nie zdecydował się przedłużyć swojej umowy. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje więc do czerwca 2027 roku. Możliwość utraty takiego gracza z pewnością spędza sen z powiek włodarzom madryckiej ekipy. Nic więc dziwnego, że trener tak dobitnie podkreśla wartość Viniciusa, dając tym samym bardzo jasny i czytelny sygnał gwiazdorowi.

Vinicius Junior MATTHIEU MIRVILLE AFP

Alvaro Arbeloa Eurasia Sport Images Getty Images

Vinicius Jr. i Xabi Alonso Alberto Gardin AFP

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt © 2025 Associated Press