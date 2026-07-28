Laporta wydał komunikat ws. zdrowia. Lekarze ruszyli do akcji. Było naprawdę źle

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

FC Barcelona przygotowuje się do sezonu 2026/27. We wtorkowe popołudnie niespodziewany i zarazem niepokojący komunikat wydał prezydent klubu - Joan Laporta. Sternik "Dumy Katalonii" przyznał, że potrzebował pilnej pomocy lekarskiej. W najbliższym będzie musiał zrezygnować z części obowiązków.

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Joan Laporta wydał komunikat ws. stanu zdrowiaJOSEP LAGOAFP

FC Barcelona przygotowuje się do sezonu 2026/27. Podopieczni Hansiego Flicka mają za sobą jeden sparing. Kilka dni temu pokonali trzecioligowy CE Europa 4:1. Teraz przed "Duma Katalonii" treningi i sparingi w Anglii. Zespół jest już na Wyspach Brytyjskich, gdzie rozegra mecze z Birmingham City (31 lipca) i Nottingham Forest (8 sierpnia).

Laporta wydał komunikat ws. zdrowia. Lekarze ruszyli do akcji

Przez moment sprawy sportowe w klubie zeszły na drugi plan. Ma to związek ze stanem zdrowia prezydenta klubu Joana Laporty, który ostatnio borykał się z poważnymi problemami. We wtorkowe popołudnie wydał on komunikat w tej sprawie.

Wszystko poszło dobrze!! Udało się mi wyleczyć arytmię!! Moje serce znów bije rytmicznie!! Jestem niezmiernie wdzięczny wspaniałym lekarzom, pielęgniarkom i personelowi medycznemu szpitala Hospital de Barcelona, na czele z dr. Jordim Morillasem. Wykonali znakomitą pracę
napisał Laporta w swoich mediach społecznościowych.

Prezydent "Blaugrany" podziękował także służbom medycznym klubu za "sprawną koordynację" oraz szpitalowi Mount Sinai za cenne porady.

- Na koniec chciałbym podziękować za wszystkie przejawy wsparcia i towarzystwo moich dzieci, rodzeństwa, rodziny i przyjaciół. Bardzo dziękuję wszystkim z całego serca - dodał.

Problemy zdrowotne Laporty sprawiły, że musi on zrezygnować z wylotu do Anglii na najbliższy sparing o czym informuje "Mundo Deportivo". - Rafael Yuste, wiceprezes ds. sportu, będzie najwyższym rangą urzędnikiem katalońskiego klubu w Anglii. Ma dołączyć do drużyny w środę tuż po posiedzeniu zarządu Barcelony - czytamy.

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Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
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Joan Laporta, 14.01.2025 r.AFP7 vía Europa PressEast News
Starszy mężczyzna w ciemnym płaszczu i białej koszuli stoi na tle zielonej murawy, oddzielony czerwoną taśmą.
Joan LaportaGUILLERMO MARTINEZAFP
Mężczyźni w garniturach i krawatach stoją w tłumie, jeden z nich wykonuje gest kciuka w górę i uśmiecha się, w tle widoczne inne osoby.
Joan LaportaMATTHIEU MIRVILLEAFP


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