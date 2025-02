LaLiga może "zacząć się" na nowo, "Barcelona wygrała". Lewandowski ma zadanie

Real zremisował z Atletico 1:1 w sobotnich derbach Madrytu . - Najpierw pójdę na mecz Barçy Atletic (zespół B - red.), później będzie kolacja i będę mógł spojrzeć na mecz. Natomiast skupiamy się na sobie. Oczywiście jestem zainteresowany tym meczem, ponieważ będzie to spotkanie jednych z najlepszych drużyn w Europie - mówił w sobotni poranek o tym spotkaniu trener Barcelony Hansi Flick (cyt. za FCBarca.com).

Remis był wymarzonym wynikiem z jego perspektywy, stąd nie dziwi niedzielna narracja ze strony katalońskich mediów, że to "Blaugrana" jest największym zwycięzcą rywalizacji międzysąsiedzkiej. Jeśli pokona na wyjeździe Sevillę, to znacznie zbliży się do rywali w walce o tytuł. "Los Blancos" mają teraz 50 punktów, "Los Colchoneros" 49, a Barcelona 45 i potencjalnie 48 w razie zwycięstwa.