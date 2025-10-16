Łączyli go z Lewandowskim. Wraca do Madrytu. Prezes Realu wyraził już zgodę

Latem tego roku Luka Modrić zakończył najwspanialszy okres kariery. Po kilkunastu latach przygody usłanej sukcesami pożegnał się z Realem Madryt, ale nie zamierzał kończyć gry na profesjonalnym poziomie. Podpisał roczny kontrakt z AC Milan.

Co stanie się po zakończeniu obecnego sezonu? W umowie Chorwata widnieje opcja prolongaty o kolejny rok. Ale dla 40-letniego pomocnika priorytetem jest w tej chwili występ w finałach MŚ 2026, które odbędą się na obiektach USA, Meksyku i Kanady.

Luka Modrić zdecydował. Wraca do Realu Madryt w zupełnie nowej roli

Po mundialu Modrić może wyrazić chęć dalszej gry dla "Rossonerich", ale niewykluczone, że - co niejednokrotnie zapowiadał - zrobi sobie 12 miesięcy przerwy od wyczynowego sportu. W tych prognozach niespodziewanie pojawia się jednak opcja numer trzy.

Jak informują hiszpańskie media, chorwacki wirtuoz jest już po spotkaniu z prezesem Realu Madryt, Florentino Perezem. Boss giganta zaproponował byłemu gwiazdorowi "Los Blancos" powrót na Santiago Bernabeu. Miałby tam objąć funkcję trenera jednej z grup młodzieżowych.

Panowie doszli do porozumienia, zostawiając do doprecyzowania termin nawiązania współpracy. Modrić musi jeszcze zadbać o uzyskanie stosownej licencji szkoleniowej. Zajmie się tym najprawdopodobniej jeszcze w trakcie trwającego sezonu.

W ten sposób spekulacje na temat gry w jednym zespole Modricia i Roberta Lewandowskiego należy postawić pod dużym znakiem zapytania. Polak na mecie obecnych rozgrywek pożegna się z Barceloną. Od kilkunastu dni krąży plotka, że jego kolejnym pracodawcą może zostać Milan.

Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku barw Realu bronił nieprzerwanie w latach 2012-15. Dla "Królewskich" rozegrał 597 meczów, zdobył 43 gole i zaliczył 95 asyst. Sięgnął w tym czasie po 28 trofeów, tylko Ligę Mistrzów wygrywając sześciokrotnie.

Luka Modrić GOKHAN TANER / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

