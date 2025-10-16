Partner merytoryczny: Eleven Sports

Łączyli go z Lewandowskim. Wraca do Madrytu. Prezes Realu wyraził już zgodę

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Spekulacje na temat gry w jednym klubie Roberta Lewandowskiego i Luki Modricia rozpaliły wyobraźnię kibiców. Obaj weterani mieli się spotkać w AC Milan, gdzie 40-letni pomocnik obecnie występuje. Już wiadomo, że taki scenariusz stanął pod dużym znakiem zapytania. Jak donoszą hiszpańskie media, Chorwat przyjął ofertę... powrotu do Realu Madryt. Niewykluczone, że w stolicy Hiszpanii zostanie ponownie powitany już po przyszłorocznym mundialu.

Luka Modrić i Robert Lewandowski wbrew spekulacjom nie zostaną klubowymi partnerami
Luka Modrić i Robert Lewandowski wbrew spekulacjom nie zostaną klubowymi partnerami Łukasz ŻurekAFP

Latem tego roku Luka Modrić zakończył najwspanialszy okres kariery. Po kilkunastu latach przygody usłanej sukcesami pożegnał się z Realem Madryt, ale nie zamierzał kończyć gry na profesjonalnym poziomie. Podpisał roczny kontrakt z AC Milan.

Co stanie się po zakończeniu obecnego sezonu? W umowie Chorwata widnieje opcja prolongaty o kolejny rok. Ale dla 40-letniego pomocnika priorytetem jest w tej chwili występ w finałach MŚ 2026, które odbędą się na obiektach USA, Meksyku i Kanady.

Luka Modrić zdecydował. Wraca do Realu Madryt w zupełnie nowej roli

Po mundialu Modrić może wyrazić chęć dalszej gry dla "Rossonerich", ale niewykluczone, że - co niejednokrotnie zapowiadał - zrobi sobie 12 miesięcy przerwy od wyczynowego sportu. W tych prognozach niespodziewanie pojawia się jednak opcja numer trzy.

Jak informują hiszpańskie media, chorwacki wirtuoz jest już po spotkaniu z prezesem Realu Madryt, Florentino Perezem. Boss giganta zaproponował byłemu gwiazdorowi "Los Blancos" powrót na Santiago Bernabeu. Miałby tam objąć funkcję trenera jednej z grup młodzieżowych.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Urban otrzymał wiadomość z Anglii. Może zmienić decyzję. Zostało niewiele czasu

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Panowie doszli do porozumienia, zostawiając do doprecyzowania termin nawiązania współpracy. Modrić musi jeszcze zadbać o uzyskanie stosownej licencji szkoleniowej. Zajmie się tym najprawdopodobniej jeszcze w trakcie trwającego sezonu.

    W ten sposób spekulacje na temat gry w jednym zespole Modricia i Roberta Lewandowskiego należy postawić pod dużym znakiem zapytania. Polak na mecie obecnych rozgrywek pożegna się z Barceloną. Od kilkunastu dni krąży plotka, że jego kolejnym pracodawcą może zostać Milan.

    Zdobywca Złotej Piłki z 2018 roku barw Realu bronił nieprzerwanie w latach 2012-15. Dla "Królewskich" rozegrał 597 meczów, zdobył 43 gole i zaliczył 95 asyst. Sięgnął w tym czasie po 28 trofeów, tylko Ligę Mistrzów wygrywając sześciokrotnie.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Transferowa bomba z Lewandowskim. Zaskakujący kierunek. "Umowa do 2028"

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
      Luka Modrić
      Luka ModrićGOKHAN TANER / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP
      Luka Modrić
      Luka ModrićAFP
      Luka Modrić
      Luka ModrićAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja