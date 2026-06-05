La Liga zdecydowała. Oficjalny werdykt ws. Yamala, Barcelona już wie

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Oficjalne zakończenie sezonu 2025/2026 przyniosło kibicom Barcelony bardzo ważną informację. Swoją przygodę w klubie ze stolicy Katalonii zakończył bowiem Robert Lewandowski. Nie jest to jednak ostatnia istotna informacja, jaką otrzymał obóz "Blaugrany". Kolejną przekazali włodarze samej La Ligi. Dotyczy ona innego gwiazdora zespołu - Lamine Yamala.

Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal
Robert Lewandowski i Lamine Yamal Pedro Salado / ContributorGetty Images

Sezon 2025/2026 z perspektywy kibiców Barcelony zakończył się bardzo dużym sukcesem. Zespół ten sięgnął bowiem po tytuł mistrzowski La Ligi, dokładając do tego również Superpuchar Hiszpanii.

Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek w obozie "Blaugrany" pojawiła się jednak informacja, która dla wielu sympatyków była bardzo przykra - Robert Lewandowski, który ostatnie cztery lata spędził w klubie ze stolicy Katalonii, postanowił pożegnać się z zespołem. Na tym nie zamyka się jednak lista ogłoszeń, skupiających się wokół zawodników Barcelony.

Yamal usłyszał ostateczny werdykt. Barcelona może otwierać szampana

Koniec sezonu oznacza zazwyczaj przyznanie wszelkiego rodzaju nagród i wyróżnień. Już kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że trener katalońskiej ekipy - Hansi Flick - został wybrany najlepszym menadżerem zakończonego niedawno sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Teraz w gronie nagrodzonych przez władze La Ligi znalazł się natomiast kolejny przedstawiciel "Blaugrany".

"Przyszłość stała się teraźniejszością. Lamine Yamal, zawodnik Barcelony, został zwycięzcą nagrody dla Najlepszego Zawodnika Roku w La Lidze" - taka informacja pojawiła się na oficjalnym profilu ligi.

W zakończonym niedawno sezonie La Ligi Lamine Yamal rozegrał 28 spotkań, notując 16 bramek oraz 12 asyst. To daje mu średnio jedno zaangażowanie w gola na mecz. Liczby te prawdopodobnie byłyby jeszcze bardziej imponujące, gdyby nie urazy, które odebrały zawodnikowi aż 10 ligowych spotkań.

W gronie nominowanych do zgarnięcia tego prestiżowego trofeum znaleźli się także: Kylian Mbappe (Real Madryt), Vedat Muriqi (Mallorca), Pablo Fornals (Real Betis) oraz Nicolas Pepe (Vilarreal). Komisja wyborcza zdecydowała jednak, że nagroda ta powinna trafić w ręce 18-letniego gwiazdora "Dumy Katalonii".

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Krytyka Lewandowskiego, a tu nagłe wieści. Polak milion "w plecy"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
piłkarz FC Barcelony w koszulce klubowej z widocznym logo sponsora trzyma ręce za głową, wyrażając napięcie lub rozczarowanie, w tle rozmazana publiczność stadionu
Lamine YamalAlberto GardinAFP
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach celebruje radośnie zdobycie gola na boisku, obejmując się i uśmiechając szeroko w stronę kibiców.
Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP
piłkarz w niebieskiej kurtce FC Barcelona wykonuje gest dłonią, na której ma opatrunek bandażowy, na tle rozmytych, czerwonych barw trybun stadionu
Lamine YamalGUILLERMO MARTINEZAFP


Eksperci o decyzji Roberta LewandowskiegoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja