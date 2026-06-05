La Liga zdecydowała. Oficjalny werdykt ws. Yamala, Barcelona już wie
Oficjalne zakończenie sezonu 2025/2026 przyniosło kibicom Barcelony bardzo ważną informację. Swoją przygodę w klubie ze stolicy Katalonii zakończył bowiem Robert Lewandowski. Nie jest to jednak ostatnia istotna informacja, jaką otrzymał obóz "Blaugrany". Kolejną przekazali włodarze samej La Ligi. Dotyczy ona innego gwiazdora zespołu - Lamine Yamala.
Sezon 2025/2026 z perspektywy kibiców Barcelony zakończył się bardzo dużym sukcesem. Zespół ten sięgnął bowiem po tytuł mistrzowski La Ligi, dokładając do tego również Superpuchar Hiszpanii.
Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek w obozie "Blaugrany" pojawiła się jednak informacja, która dla wielu sympatyków była bardzo przykra - Robert Lewandowski, który ostatnie cztery lata spędził w klubie ze stolicy Katalonii, postanowił pożegnać się z zespołem. Na tym nie zamyka się jednak lista ogłoszeń, skupiających się wokół zawodników Barcelony.
Yamal usłyszał ostateczny werdykt. Barcelona może otwierać szampana
Koniec sezonu oznacza zazwyczaj przyznanie wszelkiego rodzaju nagród i wyróżnień. Już kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że trener katalońskiej ekipy - Hansi Flick - został wybrany najlepszym menadżerem zakończonego niedawno sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Teraz w gronie nagrodzonych przez władze La Ligi znalazł się natomiast kolejny przedstawiciel "Blaugrany".
"Przyszłość stała się teraźniejszością. Lamine Yamal, zawodnik Barcelony, został zwycięzcą nagrody dla Najlepszego Zawodnika Roku w La Lidze" - taka informacja pojawiła się na oficjalnym profilu ligi.
W zakończonym niedawno sezonie La Ligi Lamine Yamal rozegrał 28 spotkań, notując 16 bramek oraz 12 asyst. To daje mu średnio jedno zaangażowanie w gola na mecz. Liczby te prawdopodobnie byłyby jeszcze bardziej imponujące, gdyby nie urazy, które odebrały zawodnikowi aż 10 ligowych spotkań.
W gronie nominowanych do zgarnięcia tego prestiżowego trofeum znaleźli się także: Kylian Mbappe (Real Madryt), Vedat Muriqi (Mallorca), Pablo Fornals (Real Betis) oraz Nicolas Pepe (Vilarreal). Komisja wyborcza zdecydowała jednak, że nagroda ta powinna trafić w ręce 18-letniego gwiazdora "Dumy Katalonii".