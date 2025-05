Mimo że FC Barcelona rozgrywa świetny sezon, w którym już może pochwalić się Superpucharem Hiszpanii oraz Pucharem Króla, to ten tydzień dla Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i ich kolegów jest bardzo trudny. "Duma Katalonii" musiała we wtorek przełknąć gorycz porażki, bowiem po spektakularnym dwumeczu odpadła z Interem w półfinale Ligi Mistrzów, przegrywając rywalizację 6:7. W niedzielę będzie jednak miała szansę na powetowanie sobie niepowodzenia w Europie, jeśli zdoła pokonać Real Madryt w ligowym El Clasico, czym praktycznie zapewniłaby sobie tytuł. Bez wątpienia kluczową rolę w tym arcyważnym meczu może odegrać Wojciech Szczęsny, co może sugerować dzisiejszy wpis w mediach społecznościowych La Liga.

La Liga wyróżniła Wojciecha Szczęsnego. Polak zaimponował Hiszpanom

El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt. Transmisja w Eleven Sports, a relacja na żywo na stronie Interii

FC Barcelona zagra z Realem Madryt w niedzielę 11 maja, w ramach 35. kolejki La Liga. To spotkanie prawdopodobnie zadecyduje o tytule. Obecnie przewaga Barcy nad ekipą ze stolicy wynosi cztery punkty. Jeśli wygra, ta przewaga wzrośnie już do siedmiu "oczek", a obu zespołom zostaną do rozegrania jeszcze trzy kolejki. Wówczas strata Realu wydawałaby się niemal nie do odrobienia, ponieważ piłkarze Carlo Ancelottiego musieli by wygrać wszystkie pozostałe starcia, a Barcelona musiałaby dwa przegrać i maksymalnie raz zremisować, co jest bardzo mało prawdopodobne, mimo trudnego treminarza ekipy Hansiego Flicka (36. kolejka - derby Barcelony z Espanyolem na wyjeździe, 37. Villarreal u siebie, 38. Atlhletic Bilbao na wyjeździe - red.). Za to zwycięstwo "Królewskich" zbliży ich już tylko na punkt do lidera, co zwiastowałoby bardzo zacięty finisz rozgrywek.