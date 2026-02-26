Kylian Mbappe skreślony. Piętrzą się problemy Realu Madryt. Ogłaszają ws. Francuza

Kylian Mbappe w tym sezonie prezentuje naprawdę znakomitą formę. Francuski napastnik od pierwszego meczu tych rozgrywek gra tak, że nie mogły dziwić głosy o Złotej Piłce, po którą miałby zmierzać Francuz. Od grudnia jego dyspozycja stała się jednak zdecydowanie bardziej sinusoidalna.

Ten stan rzeczy według hiszpańskich mediów miał wynikać z problemów z kolanem, przez które Mbappe opuścił już kilka istotnych meczów. Francuz nie zagrał także w środowym spotkaniu z Benficą w Madrycie. Real awansował dalej, a Alvaro Arbeloa przekazał więcej detali na konferencji prasowej.

Mbappe wykluczony. Przerwa od gry Francuza

- Wczoraj musiał zejść z treningu. To prawda, że w inne dni też odczuwał dolegliwości i mimo to decydowaliśmy się grać, ale po wczorajszym treningu porozmawialiśmy z lekarzami, porozmawiałem z nim i uznaliśmy, że najlepsze będzie, żeby się zatrzymał, żeby wrócił w dobrej formie - powiedział Hiszpan.

Słowa trenera błyskawicznie znalazły odzwierciedlenie w doniesieniach medialnych. Kolejnego dnia zaczęły spływać nieco bardziej szczegółowe raporty ws. zdrowia Francuza. Hiszpański "As" przekazał, że napastnika Realu Madryt czekać będzie przerwa, która potrwa minimum 10 dni, ale może się przedłużyć.

Według informacji dziennikarzy Mbappe zdecydował, że w tym momencie postawi na leczenie zachowawcze kolana, a nie operację. Wszystko po to, aby występ w mistrzostwach świata pozostał niezagrożony. Według szacunków "Asa" Mbappe opuści dwa kolejne ligowe mecze i powinien wrócić na kolejny mecz Ligi Mistrzów.

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty Images AFP

Kylian Mbappe cierpi z powodu złamanego nosa, a Francja cierpi na boisku FRANCK FIFEAFP AFP

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Daniil Medvedev - Jenson Brooksby. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport