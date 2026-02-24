Real Madryt przed startem tego sezonu z pewnością miał nadzieję, że uda Xabiemu Alonso uda się poukładać drużynę zostawioną przez Carlo Ancelottiego. Hiszpan nie dotrwał jednak nawet końca sezonu, a jego pożegnanie odbyło się dość ponurych nastrojach - po porażce z FC Barcelona w Superpucharze Europy.

W jego miejsce przyszedł Alvaro Arbeloa, który również nie ma jak na razie łatwej drogi. Ta składa się bowiem z kilku naprawdę ważnych zwycięstw, ale dla równowagi przytrafiły się także porażki. W ostatnich tygodniach tematem numer jeden w kontekście letniego okna transferowego jest sprowadzenie "kontrolera tempa".

Real Madryt sprowadzi gwiazdę. Promocyjna cena

Mowa o piłkarzu, który będzie w stanie na tyle zaopiekować się piłką w środku pola, że kibice przestaną tęsknić za Tonim Kroosem, który już dawno zakończył swoją karierę. W tym kontekście pojawiają się różne nazwiska. Tym upragnionym bez wątpienia jest występujący w Paris Saint-Germain Vitinha.

Jak się jednak okazuje, pewne jest, że latem do Kyliana Mbappe i spółki dołączy inny pomocnik. Hiszpańska "Marca" rozpisuje się o przybyciu Nico Paza. Argentyńczyk w Serie A prezentuje się znakomicie, można pewnie nawet napisać, że jest jedną z największych gwiazd ligi włoskiej.

Dziennikarze twierdzą, że reprezentant Argentyny przybędzie do Madrytu nie po to, aby przepaść. Założenie jest takie, że będzie on "istotną częścią projektu". Kwota, jaką Real zapłaci za swojego wychowanka jest wręcz absurdalnie mała. Wynika z faktu zapisanej klauzuli w umowie kupna-sprzedaży z Como.

Ta oznacza, że Real wykupi 21-letniego pomocnika za kwotę ledwie dziewięciu milionów euro. Biorąc pod uwagę wyczyny Paza we Włoszech, to absolutna promocja. Łącznie w Como zagrał on w 63 meczach. Strzelił szesnaście goli i piętnastokrotnie asystował. Jego wartość wzrosła aż o 55 milionów euro na przestrzeni 1,5 roku. Warto dodać, że 21-latek już wcześniej zadebiutował w Realu Madryt.

Kylian Mbappe i Vinicius Junior w barwach Realu Madryt w sezonie 2025/2026 IRINA R HIPOLITO AFP

Kylian Mbappe już jest nowa gwiazdą Realu AFP

Kylian Mbappe THOMAS COEX AFP

