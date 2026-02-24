Kylian Mbappe przywita nowego kolegę. Real podjął już decyzję. Ma być filarem drużyny

Rafał Sierhej

Real Madryt jak na razie nie potrafi pokazać w tym sezonie pełni swojego potencjału drużynowego. Wobec tego w klubie ze stolicy już planują letnie działania, które mogłyby przynieść poprawę w grze stołecznej drużyny. Jak się okazuje, pewne jest już, że do Kyliana Mbappe i spółki latem dołączy reprezentant Argentyny. O wszystkim poinformowała hiszpańska "Marca", a cena będzie iście promocyjna.

Piłkarz w białym stroju siedzi na murawie boiska, uśmiechnięty, w tle rozmazana publiczność, w prawym górnym rogu okrągłe wstawienie przedstawiające twarz innego młodego mężczyzny w czerwonym stroju sportowym.
Kylian Mbappe i Nico PazJOSE BRETON/FRANCO ROMANOAFP

Real Madryt przed startem tego sezonu z pewnością miał nadzieję, że uda Xabiemu Alonso uda się poukładać drużynę zostawioną przez Carlo Ancelottiego. Hiszpan nie dotrwał jednak nawet końca sezonu, a jego pożegnanie odbyło się dość ponurych nastrojach - po porażce z FC Barcelona w Superpucharze Europy.

W jego miejsce przyszedł Alvaro Arbeloa, który również nie ma jak na razie łatwej drogi. Ta składa się bowiem z kilku naprawdę ważnych zwycięstw, ale dla równowagi przytrafiły się także porażki. W ostatnich tygodniach tematem numer jeden w kontekście letniego okna transferowego jest sprowadzenie "kontrolera tempa".

Real Madryt sprowadzi gwiazdę. Promocyjna cena

Mowa o piłkarzu, który będzie w stanie na tyle zaopiekować się piłką w środku pola, że kibice przestaną tęsknić za Tonim Kroosem, który już dawno zakończył swoją karierę. W tym kontekście pojawiają się różne nazwiska. Tym upragnionym bez wątpienia jest występujący w Paris Saint-Germain Vitinha.

Jak się jednak okazuje, pewne jest, że latem do Kyliana Mbappe i spółki dołączy inny pomocnik. Hiszpańska "Marca" rozpisuje się o przybyciu Nico Paza. Argentyńczyk w Serie A prezentuje się znakomicie, można pewnie nawet napisać, że jest jedną z największych gwiazd ligi włoskiej.

Dziennikarze twierdzą, że reprezentant Argentyny przybędzie do Madrytu nie po to, aby przepaść. Założenie jest takie, że będzie on "istotną częścią projektu". Kwota, jaką Real zapłaci za swojego wychowanka jest wręcz absurdalnie mała. Wynika z faktu zapisanej klauzuli w umowie kupna-sprzedaży z Como.

Ta oznacza, że Real wykupi 21-letniego pomocnika za kwotę ledwie dziewięciu milionów euro. Biorąc pod uwagę wyczyny Paza we Włoszech, to absolutna promocja. Łącznie w Como zagrał on w 63 meczach. Strzelił szesnaście goli i piętnastokrotnie asystował. Jego wartość wzrosła aż o 55 milionów euro na przestrzeni 1,5 roku. Warto dodać, że 21-latek już wcześniej zadebiutował w Realu Madryt.

Dwaj piłkarze w białych strojach drużynowych świętują zdobycie bramki podczas meczu, jeden z nich obejmuje swojego kolegę z zespołu, okazując silne emocje.
Kylian Mbappe i Vinicius Junior w barwach Realu Madryt w sezonie 2025/2026IRINA R HIPOLITOAFP
Piłkarz w stroju Realu Madryt z numerem 11 na plecach, z twarzą zasłoniętą fragmentem koszulki podczas meczu na stadionie, rozmyte tło wypełnia trybuna z widownią.
Kylian MbappeTHOMAS COEXAFP
