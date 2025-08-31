Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozum w meczu Barcelony, policja wkroczyła do akcji. Musieli przerwać grę

Tomasz Chabiniak

Mecz trzeciej kolejki LaLiga pomiędzy Rayo Vallecano a Barceloną rozpoczął się w chaosie związanym ze złą kondycją murawy oraz brakiem połączenia z wozem VAR. To nie był koniec - gdy po 10 minutach spotkania gospodarze chcieli wyrzucić aut, zabrakło im miejsca za linią boczną. Do akcji musieli wkroczyć funkcjonariusze policji. Zdaniem UEFA bliskość band podważa możliwość rozgrywania na Estadio de Vallecas meczów europejskich.

Inigo Perez i Hansi Flick przy arbitrze Busquetsie Ferrerze. W prostokącie policjant przenoszący krzesełko, screen z X: BeSoccer_es
Początek niedzielnego meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona w ramach 3. kolejki hiszpańskiej LaLiga stał pod znakiem chaosu. Wiadomo było, że spotkanie odbędzie się na fatalnej murawie, choć prezes gospodarzy bagatelizował sprawę i najpewniej prowokacyjnie mówił w mediach, że przecież Diego Maradona grał na "bagnach" i nie miał wymówek.

"Zapraszam graczy, którzy chcą zostać gwiazdami, do gry na każdym boisku" - powiedział w niedzielę.

Jakby tego było mało, do zamieszania związanego z nawierzchnią doszły problemy techniczne. Spotkanie opóźniło się o minutę lub dwie, a sędzia Mateo Busquets Ferrer wytłumaczył szkoleniowcom obu drużyn, co się stało. Komentatorzy zastanawiali się, czy może ktoś nie zasłabł, ale chodziło o brak połączenia arbitra z wozem VAR. Łączności nie udało się nawiązać, starcie ruszyło.

Hiszpańska policja musiała zareagować. Rayo nie mogło... wyrzucić autu

W pierwszym kwadransie konfrontacji Rayo z "Dumą Katalonii" doszło do kuriozalnej sytuacji. Gdy gospodarze chcieli wykonać aut, okazało się, że nie ma na to za bardzo miejsca. Funkcjonariusze Policia Nacional musieli przenieść kilka krzesełek, by zrobić miejsce zawodnikowi, chcącemu rękoma wprowadzić piłkę do gry. Mecz został na kilkadziesiąt sekund przerwany.

Bandy na Estadio de Vallecas znajdują się tak blisko linii bocznej, że istnieje ryzyko niepozwolenia przez UEFA rozgrywania tam spotkań Ligi Konferencji. Przypomnijmy, że na ten obiekt ma 6 listopada przyjechać mistrz Polski Lech Poznań. Rezerwowym obiektem ma być stadion Atletico Madryt (Metropolitano).

Między końcem boiska a trybunami na Vallecas oprócz bandy reklamowej znajdują się jeszcze właśnie krzesła między innymi dla funkcjonariuszy policji czy akredytowanych dziennikarzy. Żurnaliści mogą się poczuć prawie tak, jakby sami grali w meczu. Przypomina to wszystko specyficzny klimat stadionu Eibaru.

