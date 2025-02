Koniec końców Araujo przedłużył swoją umowę z "Blaugraną" i to na relatywnie długi czas - do końca sezonu 2030/2031. Ważną zmianą było jednak to, że obniżono kwotę odstępnego za gracza - z astronomicznego miliarda euro do "zaledwie" 65 mln - a to może okazać się już niedługo kluczowe.

