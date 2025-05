Kuriozum w Barcelonie, Szczęsny daleko w tyle za Ter Stegenem. W głowie się nie mieści

Ponad pół roku na występ w podstawowym składzie Barcelony czekał Marc-Andre ter Stegen. Reprezentant Niemiec we wrześniu w rywalizacji z Villarrealem doznał koszmarnej kontuzji kolana, przez którą musiał przejść operacje i bardzo długą rehabilitację. Hansi Flick w ostatniej kolejce postanowił nagrodzić go za trud włożony w powrót do pełni zdrowia i wystawił w podstawowym składzie na mecz z Realem Valladolid, kosztem Wojciecha Szczęsnego.

