Kuriozalne zarzuty pod adresem Flicka, Tomaszewski nie wytrzymał. Wypalił z pełną irytacją

Jan Tomaszewski uderza w Barcelonę i Hansiego Flicka. Chodzi o Złotą Piłkę

- Mówi się o Złotej Piłce. Już niektórzy wskazują, że musi wygrać Yamal, Raphinha , Lewandowski. A przepraszam - ZA CO?! Złotą Piłkę w tej chwili może zdobyć tylko ktoś z Interu albo PSG . Ten, kto wygra to spotkanie. - argumentował w rozmowie z "Super Expressem".

Tomaszewski założył, że to za kadencji Flicka Dembele został sprzedany do PSG, co jednak nie jest prawdą. Francuz odszedł w momencie, kiedy drużyną zarządzał Xavi.