Kuriozalne sceny w meczu Barcelony. Lewandowski nie wierzył własnym oczom. Sędzia "skasował" cztery gole

W ostatnim czasie kibice hiszpańskiej piłki nożnej zdecydowanie nie mają powodów do narzekania. Dwaj hegemoni Półwyspu Iberyjskiego - Real Madryt i FC Barcelona - generują bowiem wiele emocji.

Szczególnie dużo dzieje się w obozie "Królewskich", którzy przechodzą właśnie przez bardzo burzliwy okres. Mimo to, zdołali wygrać swoje niedawne spotkanie z Levante. To pozwoliło na tymczasowe zmniejszenie dystansu, dzielącego ich od liderującej "Dumy Katalonii" do raptem 1 "oczka".

Z tego też powodu wyjazdowy mecz z Realem Sociedad był dla Barcelony niezwykle istotny. Po kiepskim początku sezonu piłkarze z San Sebastian znajdują się na sporej fali wznoszącej. Dzięki temu ich starcie z obecnymi liderami La Ligi zapowiadało się niezwykle interesująco.

Szalony początek meczu Barcelon. Cztery bramki w niecałe pół godziny. Wszystkie "skasowane"

Tuż przed meczem byliśmy świadkami pięknego gestu gospodarzy. Piłkarze Realu Sociedad ustawili szpaler dla wkraczających na murawę zawodników Barcelony. Było to oczywiście okazanie szacunku zwycięzcom tegorocznej edycji Superpucharu Hiszpanii.

Na tym jednak wymiana uprzejmości między drużynami zakończyła się. Już w 20. sekundzie meczu gospodarze zdołali strzelić bramkę. Gol Mikela Oyarzabala został jednak natychmiast anulowany, a to przez dość wyraźną pozycję spaloną. Raptem kilka chwil później akcja przeniosła się pod drugą bramkę. Tym razem zawiodło jednak wykończenie akcji autorstwa Pedriego. Wpierw rozgrywający "Dumy Katalonii" trafił w bramkarza, natomiast po dobitce futbolówka poleciała wysoko nad poprzeczkę.

Na kolejną bramkę przyszło nam poczekać do 7. minuty. Wówczas Fermin Lopez otrzymał świetne podanie od Daniego Olmo. Napastni nie zastanawiał się długo, oddając strzał zza pola karnego. Sunąca niemal po ziemi piłka zaskoczyła golkipera. Radość była wielka, jednak nie trwała długo. Po krótkiej analizie VAR arbiter zdecydował się "skasować" kolejne trafienie. Okazało się bowiem, że Olmo popełnił faul przy odbiorze piłki.

Już na tym etapie kibice z pewnością nie dowierzali w to, co działo się tego dnia w murach Estadio Anoeta. Nie był to jednak koniec wrażeń, bowiem już w 20. minucie ponownie doszło do wyzerowania wyniku. Po wspaniałym zagraniu Pedriego piłka trafiła pod nogi Frenkiego de Jonga. Holender delikatnie trącił futbolówkę, umieszczając ją w siatce. Sam jednak nie cieszył się z tego trafienia. Wiedział bowiem doskonale, że w momencie podania znajdował się na wyraźnym spalonym.

Podminowani sympatycy Barcelony odetchnęli zapewne z ulgą w 27. minucie. Po składnej akcji Lamine Yamal wreszcie wpakował piłkę do siatki rywali. Młody Hiszpan celebrował swoje trafienie, jednak arbiter zarządził... sprawdzenie akcji. Sędziowie obsługujący VAR byli nieprzejednani - ich zdaniem Yamal znajdował się na spalonym, przez co sędzia musiał po raz czwarty anulować gola. Ta interwencja była jednak szalenie kontrowersyjna, bowiem na przedstawionej grafice mogliśmy zauważyć absolutnie mikroskopijny spalony w bardzo dynamicznej sytuacji.

W 31. minucie wątpliwości już jednak nie było. Po fenomenalnym przerzucie futbolówka trafiła do Mikela Oyarzabala. Ten zdecydował się na strzał bez przyjęcia, co opłaciło się. Hiszpan pokonał Joana Garcię, przełamując niefortunną serię nieprzepisowych bramek.

Barcelona za wszelką cenę chciała odrobić stratę jeszcze przed końcem pierwszej połowy. W doliczonym czasie gry nadarzyła się ku temu dobra okazja. Yamal został bowiem sfaulowany w polu karnym. Sędzia natychmiast wskazał na "wapno", lecz do głosu znów doszedł zespół VAR. Okazało się bowiem, że tuż przed całym zajściem hiszpański gwiazdor ponownie znalazł się na spalonym. Tym sposobem piłkarze Realu Sociedad odetchnęli z ulgą, schodząc na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Ogromne męki Barcelony. Do akcji musiał wkroczyć Robert Lewandowski

Druga połowa spotkania rozpoczęła się od bardzo pechowej akcji w wykonaniu graczy Barcelony. Piłka posłana przez Fermina Lopeza zmierzała równolegle do linii bramkowej. Zadaniem nadbiegającego Ferrana Torresa było jedynie ostateczne skierowanie futbolówki do siatki. Z racji na delikatne spóźnienie nie dał on rady tego uczynić. Akcję ubezpieczał jednak Dani Olmo, który oddał strzał... prosto w słupek.

W późniejszych minutach ilość "nietypowych" wydarzeń znacznie zmalała. Barcelona za wszelką cenę chciała odwrócić losy tego niecodziennego pojedynku. W tym celu Hansi Flick zdecydował się na potrójną zmianę. W 62. minucie na boisku zameldowali się: Joao Cancelo, Marcus Rashford oraz Robert Lewandowski. Już kilka chwil później Polak mógł odmienić losy meczu. Dostał on bowiem górne podanie tuż przed linią bramkową. Znany ze swojego potężnego uderzenia głową Lewandowski oddał strzał z kategorii tych "niemal nie do obrony". Alex Remiro popisał się jednak światowej klasy paradą, ratując swoją drużynę.

Po tej sytuacji byliśmy natomiast świadkami bardzo przykrej sceny. Takefusa Kubo doznał bowiem urazu, po którym musiał zostać zniesiony z boiska przez zespół medyczny.

Ta sytuacja źle podziałała na jego kolegów, którzy chwilę później stracili gola. Autorem wyczekiwanej bramki okazał się wspomniany wcześniej Marcus Rashford. Anglik znalazł się w sytuacji przypominającej tą, w której chwilę temu był Lewandowski. Tym razem nie dał on jednak golkiperowi gospodarzy szans na skuteczną interwencję.

Remisowy rezultat utrzymał się na tablicy wyników przez... minutę. Tyle czasu potrzebowali gracze Realu Sociedad na skuteczną odpowiedź. Po interwencji Joana Garcii swoją szansę wykorzystał Goncalo Guedes. Portugalczyk pewnie dobił sparowaną futbolówkę, ponownie wprawiając trybuny Estadio Anoeta w ekstazę.

Gospodarze szybko mieli okazję podwyższyć swój dorobek bramkowy, lecz tym razem zmierzająca pod poprzeczkę piłka została w ostatniej chwili wybita przez Pau Cubarsiego. Tą interwencją defensor tchnął pokłady nadziei w swoich kolegów z drużyny.

W 85. minucie kibice Barcelony znów mogli poczuć przyspieszone bicie serc. Kolejne dośrodkowanie trafiło na głowę nieupilnowanego Julesa Kounde. Francuz oddał strzał, który wylądował na poprzeczce. Piłka odbiła się jednak po niewłaściwej stronie linii bramkowej.

Emocjonalny rollercoaster nie ominął również fanów drużyny z San Sebastian. W 87. minucie jeden z graczy Realu Sociedad, Carlos Soler, dopuścił się groźnego faulu na rywalu. Arbiter został zaproszony do monitora, aby przeanalizować tę sytuację. Po chwili zdecydował się on cofnąć pierwotne napomnienie, zamieniając je na bezpośredni czerwony kartonik. Tym samym, w ostatnich minutach starcia gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu.

Z racji na ilość przerw sędzia postanowił doliczyć aż 9 minut do regulaminowego czasu gry. Barcelona usilnie próbowała w tym czasie wywieźć z San Sebastian chociaż jedno "oczko". Ich starania nie odniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Po niezwykle kuriozalnym spotkaniu Lewandowski i spółka wracają do Katalonii z pustymi rękoma.

Statystyki meczu Real Sociedad 2 - 1 FC Barcelona Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 7 25 Strzały celne 6 9 Strzały niecelne 1 11 Strzały zablokowane 0 5 Ataki 75 148

Fermin Lopez i Lamine Yamal tuż przed anulowaniem bramki Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

Kadr z meczu Barcelona - Real Sociedad Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

Kadr z meczu Barcelona - Real Sociedad Juan Manuel Serrano Arce Getty Images

