Kuriozalne sceny w Madrycie. Jest odpowiedź z Barcelony. "Zasłona dymna"

Maciej Brzeziński

Za FC Barcelona bardzo dobry sezon zwieńczony mistrzostwem Hiszpanii. W zupełnie innych nastrojach są kibice Realu Madryt, który skończył rozgrywki za plecami największego rywala. Prezydent "Królewskich" Florentino Perez na niedawnej konferencji zaatakował klub z Katalonii. Teraz nadeszła odpowiedź. Joan Laporta nie pozostał dłużny.

Florentino Perez i Joan Laporta wymienili się "uprzejmościami"

Przed nami ostatnia kolejka LaLiga, która nic nie zmieni na szczycie ligowej tabeli. FC Barcelona już kilkanaście dni temu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Wydarzyło się tak po zwycięstwie nad Realem Madryt (2:0).

Dwa dni później prezydent "Królewskich" Florentino Perez zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu, a potem pojawił się na konferencji prasowej. Ogłosił, że nie poda się do dymisji, ale jednocześnie wezwał do nowych wyborów.

Prezydent Realu zaatakował Barcelonę. Odpowiedź nadeszła nieoczekiwanie

Hiszpan przypomniał także o toczącym się postępowaniu ws. "Caso Negreira". - Sprawa Negreiry, dotycząca korupcji w sporcie, wciąż budzi emocje. Niektórzy sędziowie z tamtego okresu nadal pełnią swoje obowiązki. Zamierzamy przedstawić UEFA dokumentację, by położyć temu kres - przekazał.

Afera "Caso Negreira" ciągnie się od kilku lat. Kataloński klub jako osoba prawna w marcu 2023 roku został oficjalnie oskarżony przez prokuraturę o "ciągłą korupcję w biznesie, w formie oszustwa sportowego, niezgodną z prawem administrację oraz sfałszowanie dokumentu handlowego".

Władze Barcelony długo milczały na temat swój Pereza. Aż do piątku, kiedy to prezydent Joan Laporta postanowił odpowiedzieć swojemu odpowiednikowi w trakcie spotkania z dziennikarzami na charytatywnym turnieju golfowym w Barcelonie.

Wszystko ws. Negreiry to fałsz. Moim zdaniem Real tworzy zasłonę dymną, aby odwrócić uwagę od faktu, że od dwóch lat nic nie wygrali. Wykorzystują oni Barcelonę do tuszowania swoich porażek
powiedział Laporta, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Prezydent "Blaugrany" jasno dał do zrozumienia, że na takie słowa jego klub będzie stanowczo reagować.

- Analizujemy te oświadczenia, aby odpowiedzieć publicznie na zarzuty. Kiedy ktoś wykorzystuje Barcę do rozwiązywania swoich problemów, to musi liczyć się ze stanowczą reakcją - dodał.

Joan Laporta odpowiedział Florentino PerezowiJOSEP LAGOAFP
Joan Laporta, 14.01.2025 r.AFP7 vía Europa PressEast News
Florentino PerezAlberto GardinAFP


