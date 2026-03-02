Kuriozalne sceny w Hiszpanii. Komentatorzy zaniemówili. To naprawdę się stało
W niedzielne popołudnie Valencia zagrała u siebie z Osasuną w 26. kolejce La Liga. Gospodarze wygrali 1:0. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie okoliczności, w jakich padła jedyna bramka. Gol został strzelony po powtórzonym rzucie karnym. Wykonawca ponownie musiał podejść do "jedenastki" przez... no właśnie. Tę sytuację po prostu trzeba zobaczyć.
Z pewnością wielu kibiców tęskni za latami świetności Valencii. Obecnie "Nietoperze" błąkają się po miejscach drugiej części tabeli, czasami muszą walczyć o utrzymanie. W niedzielę na własnym stadionie gościli Osasunę.
Pierwszy gwizdek na Estadio Mestalla wybrzmiał o godz. 16:15. Na przestrzeni całego spotkania nie oglądaliśmy zbyt wielu celnych strzałów. To przełożyło się liczbę bramek. W ciągu 90 minut padła tylko jedna. I to z rzutu karnego.
Tego jeszcze nie było. Sceny w meczu La Liga. Sędzia od razu zainterweniował
W 66. minucie do wykonania "jedenastki" podszedł Largie Ramazani. Belgijski napastnik pokonał golkipera rywali, mimo że ten wyczuł jego intencje. Chwilę później okazało się, że karny musi zostać powtórzony.
Zdobywca bramki był zdezorientowany. Tymczasem arbiter szybko wytłumaczył mu, co stało się w momencie jego uderzenia. Na powtórce dokładnie widać, że tuż przed strzałem w pole karne Osasuny - jak gdyby nigdy nic - wbiegł rozpędzony Jose Gaya.
Hiszpański defensor wykonał naprawdę efektowny skok. W pewnym momencie dosłownie zrównał się z wykonawcą "jedenastki". Najwyraźniej 30-latek myślał, że jego kolega z zespołu uderzy w pierwsze tempo, a on od razu przyszykuje się do dobitki. Zgodnie z przepisami żaden z zawodników nie może znajdować się w obrębie szesnastki w momencie wykonywania tego stałego fragmenty gry.
Efekt był taki, że Largie Ramazani musiał jeszcze raz podejść do rzutu karnego i ponownie zamienić go na trafienie. - Będzie powtórka. Ojej, ojej! Co tu się wydarzyło? Jose Luis Gaya, co on dzisiaj wyprawia? - zastanawiali się komentatorzy "Eleven Sports".
Ostatecznie Valencia wygrała 1:0 i obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli, mając na koncie 29 punktów. Osasuna plasuje się trzy lokaty wyżej (33 oczka). W następnej kolejce "Nietoperze" znów zagrają na Estadio Mestalla, tym razem przeciwko Deportivo Alaves.