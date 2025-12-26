Kuriozalna wpadka Hiszpanów, Lewandowski "ofiarą". Obrazki poszły w świat

Robert Lewandowski to bezsprzecznie jeden z najlepszych zawodników w historii Barcelony. Mimo stosunkowo niedługiego stażu w tym klubie, zdołał on wykręcić liczby, które dla znakomitej większości zawodników pozostają jedynie w sferze marzeń.

Jednakże, w ostatnim czasie rola Roberta Lewandowskiego w układance Hansiego Flicka znacznie zmalała. Bardzo często kapitan reprezentacji Polski rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych, ustępując miejsca młodszym graczom. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku. Do dziś nie jest jasne, jak potoczą się dalsze losy piłkarza z kraju nad Wisłą.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do poważnej rozmowy Lewandowskiego z Flickiem. Jej owocem ma być jaśniejsze sprecyzowanie przyszłości polskiego napastnika.

Hiszpanie "przewidzieli" przyszłość Lewandowskiego. Kuriozalna wpadka

Dziennikarze portalu "as.com" postanowili dokładnie przyjrzeć się obecnej sytuacji napastnika reprezentacji Polski. W artykule zatytułowanym "Arabia Saudyjska kusi Lewandowskiego" rozważyli oni kilka możliwych scenariuszy dalszej drogi 37-latka.

Wpadka hiszpańskich dziennikarzy w artykule o Lewandowskim as.com materiał zewnętrzny

To właśnie przy okazji tego materiału doszło do "przedłużenia" umowy Lewandowskiego. Autor tekstu popełnił bowiem błąd, podając, iż obecna umowa polskiego napastnika obowiązuje do czerwca 2030 roku. W rzeczywistość jego kontrakt z Barceloną wygaśnie natomiast w czerwcu 2026 roku.

Z dalszej części tekstu mogliśmy się natomiast dowiedzieć, że agent piłkarza skontaktował się z przedstawicielami kilku zespołów, które są żywo zainteresowane zakontraktowaniem Lewandowskiego, po wygaśnięciu jego obecnej umowy z "Dumą Katalonii". Mowa między innymi o amerykańskim zespole Chicago Fire oraz niewymienionych z nazwy klubach z Arabii Saudyjskiej.

Przyszłość Lewandowskiego wciąż pozostaje nierozwikłaną zagadką. Sam zawodnik zdaje się absolutnie nie spieszyć z podjęciem tej jakże istotnej decyzji. W ten sposób trzyma on w niepewności miliony fanów z całego świata, którzy co dzień śledzą poczynania najlepszego piłkarza w historii kraju nad Wisłą.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Robert Lewandowski JOSE BRETON / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski i Hansi Flick GONGORANurPhotoNurPhoto via AFP AFP

