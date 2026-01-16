Kryzys Realu trwa, do tego takie wieści ws. Mbappe. To nie koniec problemów

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażał sobie Real Madryt. W końcu tuż przed kampanią zatrudniony w miejsce Carlo Ancelottiego został Xabi Alonso. Hiszpan jednak nie poradził sobie na ławce "Królewskich" i po niezłym początku sezonu drużyna zaczęła spisywać się zdecydowanie gorzej. W międzyczasie straciła prowadzenie w LaLiga, przegrała dwa spotkania w Lidze Mistrzów, czy też uległa w finale Superpucharu Hiszpanii 2:3 Barcelonie.

Z tego względu na ławce doszło do kolejnej zmiany, a Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Były piłkarz jednak nie poprawił sytuacji drużyny. W środę w 1/8 finału Pucharu Króla lepszy 3:2 okazał się przedstawiciel Segunda Divison, Albacete. W ten sposób jeden z faworytów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach odpadł. Sytuacji nowemu trenerowi zdecydowanie nie ułatwiła sytuacja zdrowotna zawodników, gdyż spora część z nich zmagała się z problemami zdrowotnymi.

W tym gronie znalazł się także Kylian Mbappe, który miał kłopoty z kolanem. Napastnik opuścił niedawno półfinał w Superpucharze Hiszpanii, a w finale pojawił się na murawie dopiero w 76. minucie. Wydawało się, że tym samym gwiazdor ma za sobą uraz i będzie do dyspozycji na następny mecz. Zdaniem "L'Equipe" może być jednak inaczej.

Mbappe opuści mecz z Levante? Są nowe informacje

Jak przekazał francuski dziennik, 27-latek nie jest jeszcze w pełni sił, aby wystąpić w sobotnim meczu ligowym z Levante. Mimo to Real może mieć powody do zadowolenia, gdyż ból we wspomnianym już kolanie ma powoli ustępować.

Los Blancos po raz kolejny będą musieli radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca w tę sobotę w meczu La Liga z Levante. Choć ból w lewym kolanie maleje, reprezentant Francji nie jest jeszcze w pełni sił, by zagrać w meczu na wysokim poziomie

Co ciekawe, Mbappe w czwartek normalnie trenował z drużyną, lecz wiele wskazuje, że klub nie będzie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Piłkarz ma być gotowy na wtorkowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Monaco. Mecz Real Madryt - Levante odbędzie się w sobotę 17 stycznia. Pierwszy gwizdek tej rywalizacji zaplanowany jest na godz. 14:00. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Kylian Mbappe AFP

Kylian Mbappe THOMAS COEX AFP

Piłkarze Realu Madryt OSCAR DEL POZO AFP