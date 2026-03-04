Krytyczna sytuacja Mbappe, konflikt wisi w powietrzu. Hiszpanie potwierdzają

Real Madryt przechodzi przez niełatwy moment sezonu 25/26. Ekipa "Królewskich" doznała ostatnio dwóch ligowych porażek, kolejno z Osasuną oraz Getafe i w ten sposób zdecydowanie utrudniła sobie zadanie doścignięcia FC Barcelona w tabeli Primera Division. Na domiar złego zespół z Santiago Bernabeu doświadcza plagi kontuzji - problemy zdrowotne ma chociażby Kylian Mbappe. Co więcej, sytuacja dotycząca jego powrotu zdaje się komplikować.

Real Madryt po serii wygranych meczów w drugiej połowie lutego zaczął łapać swoistą zadyszkę. "Królewscy" co prawda pokonali w tym okresie Benfikę w Lidze Mistrzów, ale jednocześnie odnieśli dwie kosztowne porażki w Primera Division.

Podopieczni Alvaro Arbeloi ulegli kolejno Osasunie oraz Getafe, a to sprawiło, że tracą oni do liderów tabeli z FC Barcelona cztery punkty. Tylko i aż - nie jest to duży dystans, ale historia niejednokrotnie pokazywała, że w La Lidze i taką różnicę trudno czasem "zasypać".

Niepewna data powrotu Mbappe. To się może skończyć kłótnią

To jednak nie jedyny problem "Los Blancos" - w drużynie utworzył się bowiem prawdziwy piłkarski szpital, a jednym z zawodników, którego dotknęły problemy zdrowotne, jest Kylian Mbappe. Wedle oficjalnego komunikatu RM doznał on skręcenia lewego kolana.

Teraz nowe wieści ws. Francuza przekazał Anton Meana, dziennikarz Cadena SER. Wedle jego wiedzy Madrytczycy chcieliby powrotu swej gwiazdy na murawę w rewanżowym starciu z Manchesterem City 17 marca - tutaj może nastąpić jednak pewien zgrzyt.

Środowisko skupione wokół futbolisty ma "nie zgadzać się" na przedstawiony harmonogram rekonwalescencji - zwłaszcza, że kontuzja zdaje się być poważniejsza, niż można by przypuszczać po oświadczeniu Realu. "Lewe więzadło krzyżowe tylne jest na granicy wytrzymałości" - opisuje Meana.

W otoczeniu Mbappe poziom zachowawczości zwiększa fakt, że wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata 2026 i - krótko mówiąc - 27-latek wolałby się nie doigrać i nie wpaść w odnowienie urazu i przedłużoną rehabilitację. "Do MŚ zostało 100 dni i Mbappe nie może sobie pozwolić na zmarnowanie ani jednego z nich" - stwierdził dziennikarz.

Triumf Atletico, a potem jeszcze taka scena. Gwiazda poddymiła, czekał na to prawie rok

Kiedy powrót Mbappe? Real ma w perspektywie m.in. arcyważne derby

Jeśli Kylian Mbappe faktycznie miałby opuścić m.in. oba mecze z Manchesterem City, to kolejną okazją na powrót do gry byłyby... wielkie derby Madrytu. "Królewscy" zmierzą się bowiem z Atletico w lidze już 22 marca. Na ten moment oba zespoły dzieli w tabeli dziewięć "oczek", więc Real z pewnością chciałby jeszcze mocniej zabezpieczyć się przed zakusami "Los Colchoneros" względem objęcia lokaty wiceliderów Primera Division.

