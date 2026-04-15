Kowalczyk nie chce go już w Barcelonie. Werdykt wywołał oburzenie

Szymon Łożyński

Nie milkną echa po odpadnięciu FC Barcelony z Ligi Mistrzów. Oliwy do ognia dolał na swoim profilu w serwisie X Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski krótko, ale "soczyście" wskazał, kto po zakończeniu sezonu powinien odejść z aktualnego mistrza Hiszpanii. Jego wybór wywołał burzę.

Na zdjęciu: Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski
Wojciech KowalczykWeszloTV

Wygranie Ligi Mistrzów było jednym z głównych celów FC Barcelony na ten sezon. Po raz kolejny za kadencji Hansiego Flicka nie zostanie on jednak zrealizowany. "Duma Katalonii" pożegnała się z rozgrywkami na etapie ćwierćfinału.

Lepszym od aktualnego mistrza Hiszpanii okazało się Atletico Madryt. Tydzień temu podopieczni Diego Simeone sprawili sensację i na wyjeździe wygrali 2:0. We wtorkowy wieczór obronili się na swoim stadionie, chociaż nie było łatwo.

Zobacz również:

Zmarł Jose Emilio Santamaria
La Liga

Hiszpania w żałobie, Real przekazał smutne wieści. Nie żyje legenda

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

Barcelona rozpoczęła rewanż z dużym animuszem. Nie minęło nawet 25 minuty gry, a przyjezdni już prowadzili 2:0. Taki wynik gwarantował im dogrywkę w walce o półfinał Ligi Mistrzów.

Piłkarze Atletico szybko się jednak otrząsnęli, w 31. minucie strzelili kontaktowego gola i taki wynik utrzymał się już do ostatniego gwizdka sędziego. W dwumeczu drużyna z Madrytu wygrała 3:2.

Liga Mistrzów. Kowalczyk wyrzuca go z Barcelony. Fani wściekli

Rozczarowania po kolejnym odpadnięciu Barcelony nie ukrywał Wojciech Kowalczyk. Były reprezentant Polski, który słynie z mocnych opinii, także i tym razem nie gryzł się w język. Na swoim profilu w serwisie X ostro napisał, kto latem powinien odejść z klubu.

"Flick był, Flick jest i fajnie, a teraz po sezonie wyp****" - napisał Kowalczyk. Wpis byłego reprezentanta Polski wywołał oburzenie wśród internautów. Ci twierdzili, że zatrudnienie Hansiego Flicka to dobra decyzja, a nie tylko szkoleniowiec jest winny temu, że dysponuje takimi a nie innymi obrońcami.

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Barcelonie pozostała walka o mistrzostwo Hiszpanii. Na siedem kolejek przed końcem sezonu obrońcy tytułu prowadzą w La Lidze i mają 9 punktów przewagi nad wiceliderem Realem Madryt.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, 08.04.2026 r.
Robert Lewandowski

Barcelona za burtą. Wskazał główny problem. Padło nazwisko Lewandowskiego

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
Hansi FlickAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z widocznym logotypem sponsora, stojący na boisku z rękami złożonymi w geście skupienia lub rozczarowania, rozmyte sylwetki kibiców w tle.
Robert Lewandowski w FC BarcelonieJavier BorregoAFP
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy w sportowej bluzie na ciemnym, rozmytym tle
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Asy serwisowe w meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja