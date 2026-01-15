Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarne wieści dla Realu Madryt. Mbappe ma dość. Jest komunikat z Francji

Rafał Sierhej

Ostatni tydzień w Realu Madryt był czasem absolutnie szalonym. Dokładnie siedem dni temu "Królewscy" pokonali Atletico Madryt, zapewniając sobie awans do finału Superpucharu Hiszpanii. Zrobili to bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe. Francuz doleciał na finał aby "ratować pozycję Xabiego". Zagrał kilkanaście minut, ale nie pomógł, a Hiszpan został zwolniony. Jego miejsce zajął Alvaro Arbelona. Francuskie "L'Equipe" ogłasza wprost, że Mbappe ma dość tej sytuacji w obozie "Królewskich".

Piłkarz w białym stroju Realu Madryt trzyma medal na szyi, wokół znajdują się inni zawodnicy tej samej drużyny na tle rozmytego stadionu, atmosfera sugeruje moment po zakończeniu meczu sportowego.
Kylian MbappeAnadoluGetty Images

Ostatni miesiąc dla Kyliana Mbappe i Realu Madryt był prawdziwym koszmarem. Zespół prowadzony na początku 2026 roku przez Xabiego Alonso miał ogromne kłopoty. Bardzo trudne chwile przeżywał także Kylian Mbappe. Najlepszy strzelec hiszpańskiej La Liga w 15. kolejce doznał kontuzji kolana.

W związku z bólem nie zagrał w hitowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Zdołał się jednak "wykurować" na kolejne, mniej prestiżowe mecze. Wszystko po to, aby spróbować pobić rekord goli strzelonych przez Cristiano Ronaldo w roku kalendarzowym dla Realu Madryt. Ostatecznie Francuzowi ta sztuka się nie udała.

Mbappe mówi "pass". Stanowczy krok Francuza

Napastnik "Królewskich" przez cały ten czas miał grać z bólem, to nie przeszkodziło mu jednak wystąpić w rywalizacji z Pucharu Króla z trzecioligowcem. Problemy zaczęły się w sylwestra, gdy przeszedł oficjalne badania. Te wykazały skręcenie kolana, a francuskie media mówiły nawet o uszkodzeniu jednego z więzadeł.

Hiszpańska prasa donosiła o przerwie rzędu 10 dni, z kolei francuskie media zgodnie przekazywały, że potrzebne będą przynajmniej trzy tygodnie odpoczynku. Mbappe w związku z tym nie zagrał w półfinale Superpucharu Hiszpanii, ale doleciał do Arabii Saudyjskiej na finał z FC Barcelona.

Mbappe miał mieć świadomość, że od tego spotkania zależy przyszłość Xabiego Alonso. Francuz zaczął na ławce, a media znad Sekwany donosiły, że jeśli zagra, to będzie to wymuszało od niego przyjęcie zastrzyków przeciwbólych. Ostatecznie na murawę wszedł, ale spędził na niej kilkanaście słabych minut.

Real Madryt przegrał, a Mbappe musiał pogodzić się ze zmianą na stanowisku trenera. Xabiego zastąpił Alvaro Arbeloa. W pierwszym meczu byłego prawego obrońcy Mbappe nie zagrał, nawet przed nim nie trenował. Nieobecność Francuza poskutkowała sensacyjną porażką "Królewskich" z Albacete. 

Jak się okazuje 27-latek powiedział "STOP", jeśli chodzi o granie z kontuzją kolana. Francuskie "L'Equipe" donosi, że napastnik Realu Madryt ma serdecznie dość tego stanu rzeczy i nie wyjdzie na murawę, dopóki nie wyzdrowieje. Zdaniem Francuzów oznacza to opuszczenie przynajmniej dwóch kolejnych spotkań.

W najbliższy weekend Real wczesną sobotnią porą zmierzy się na Santiago Bernabeu z Levante, a w nadchodzącym tygodniu w Madrycie pojawi się były zespół Mbappe - AS Monaco. Według Francuzów 27-latek w obu tych spotkaniach prawdopodobnie nie wystąpi. 

Piłkarz w białym stroju Realu Madryt koncentruje się na przyjęciu piłki podczas meczu na stadionie, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem AłmatyVYACHESLAV OSELEDKOAFP
Xabi Alonso
Xabi AlonsoULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Trzech piłkarzy w białych strojach Realu Madryt stoi razem na boisku, przy czym jeden obejmuje drugiego, a w tle widoczne są klubowe flagi i transparenty.
W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem MadrytFred TANNEAU / AFPAFP

