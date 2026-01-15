Koszmarne wieści dla Realu Madryt. Mbappe ma dość. Jest komunikat z Francji

Ostatni miesiąc dla Kyliana Mbappe i Realu Madryt był prawdziwym koszmarem. Zespół prowadzony na początku 2026 roku przez Xabiego Alonso miał ogromne kłopoty. Bardzo trudne chwile przeżywał także Kylian Mbappe. Najlepszy strzelec hiszpańskiej La Liga w 15. kolejce doznał kontuzji kolana.

W związku z bólem nie zagrał w hitowym meczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Zdołał się jednak "wykurować" na kolejne, mniej prestiżowe mecze. Wszystko po to, aby spróbować pobić rekord goli strzelonych przez Cristiano Ronaldo w roku kalendarzowym dla Realu Madryt. Ostatecznie Francuzowi ta sztuka się nie udała.

Mbappe mówi "pass". Stanowczy krok Francuza

Napastnik "Królewskich" przez cały ten czas miał grać z bólem, to nie przeszkodziło mu jednak wystąpić w rywalizacji z Pucharu Króla z trzecioligowcem. Problemy zaczęły się w sylwestra, gdy przeszedł oficjalne badania. Te wykazały skręcenie kolana, a francuskie media mówiły nawet o uszkodzeniu jednego z więzadeł.

Hiszpańska prasa donosiła o przerwie rzędu 10 dni, z kolei francuskie media zgodnie przekazywały, że potrzebne będą przynajmniej trzy tygodnie odpoczynku. Mbappe w związku z tym nie zagrał w półfinale Superpucharu Hiszpanii, ale doleciał do Arabii Saudyjskiej na finał z FC Barcelona.

Mbappe miał mieć świadomość, że od tego spotkania zależy przyszłość Xabiego Alonso. Francuz zaczął na ławce, a media znad Sekwany donosiły, że jeśli zagra, to będzie to wymuszało od niego przyjęcie zastrzyków przeciwbólych. Ostatecznie na murawę wszedł, ale spędził na niej kilkanaście słabych minut.

Real Madryt przegrał, a Mbappe musiał pogodzić się ze zmianą na stanowisku trenera. Xabiego zastąpił Alvaro Arbeloa. W pierwszym meczu byłego prawego obrońcy Mbappe nie zagrał, nawet przed nim nie trenował. Nieobecność Francuza poskutkowała sensacyjną porażką "Królewskich" z Albacete.

Jak się okazuje 27-latek powiedział "STOP", jeśli chodzi o granie z kontuzją kolana. Francuskie "L'Equipe" donosi, że napastnik Realu Madryt ma serdecznie dość tego stanu rzeczy i nie wyjdzie na murawę, dopóki nie wyzdrowieje. Zdaniem Francuzów oznacza to opuszczenie przynajmniej dwóch kolejnych spotkań.

W najbliższy weekend Real wczesną sobotnią porą zmierzy się na Santiago Bernabeu z Levante, a w nadchodzącym tygodniu w Madrycie pojawi się były zespół Mbappe - AS Monaco. Według Francuzów 27-latek w obu tych spotkaniach prawdopodobnie nie wystąpi.

Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem Ałmaty VYACHESLAV OSELEDKO AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

W najbliższych dniach może dojść do głośnego rozstania z Realem Madryt Fred TANNEAU / AFP AFP