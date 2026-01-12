Koszmarne problemy kapitana Barcelony. Nagle wkroczył Vinicius. Kamery wszystko nagrały

Real Madryt w 2026 rok wszedł z impetem. "Królewscy" bez Kyliana Mbappe zdemolowali Real Betis w ligowym meczu na Santiago Bernabeu. Później przyszedł wyjazd do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Hiszpanii. Ten rozpoczął się dla Xabiego Alonso od wymagającego, ale udanego spotkania z Atletico Madryt.

W półfinale "Los Blancos" wygrali 2:1. W finale czekało na nich starcie z FC Barcelona, a do kadry "Blaugrany" na El Clasico wrócił Ronald Araujo, który ostatni miesiąc spędził na rozwiązywaniu "problemów personalnych", które dopadły go po fatalnym występie w hicie Ligi Mistrzów z Chelsea.

Vinicius w akcji. Kamery wszystko nagrały

W tym celu wybrał się na pielgrzymkę, która miała pomóc mu w odzyskaniu równowagi psychicznej. Urugwajczyk wrócił do gry po ponad miesiącu nieobecności właśnie podczas niedzielnego El Clasico, choć nie odegrał tam żadnej znaczącej roli. Zdecydowanie więcej mówi się o jego interakcji z Viniciusem Juniorem.

Brazylijczyk rozgrywał świetny mecz, a dodatkowo pokazał znakomite zachowanie podczas przerwy. Niedługo po strzeleniu gola gwiazdor Realu Madryt, który kojarzony jest z kontrowersjami ruszył właśnie w kierunku Ronalda Araujo. 25-latek uciął sobie pogawędkę z obrońcą odwiecznego rywala.

Wedle doniesień mediów trzeci kapitan "Królewskich" dopytywał Araujo o stan jego psychiki. "Jeden z kultowych obrazów z Clasico wyłonił się. Vinicius spotkał się z Araujo i zapytał o jego sytuację. Przyjazną pogawędkę nagrały kamery na kilka sekund, zanim Brazylijczyk odszedł, okazując Urugwajczykowi serdeczny gest" - czytamy w "Marce".

Wówczas na tablicy wyników widniał rezultat 2:2. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla Barcelony. Po meczu o stan zdrowia psychicznego urugwajskiego defensora zapytał także pierwszy kapitan Realu Madryt - Dani Carvajal. Nie umknęło to uwadze hiszpańskich mediów.

Carlo Ancelotti i Kylian Mbappe po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Ronald Araujo PIERO CRUCIATTIAFP AFP