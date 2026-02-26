Do fatalnego zderzenia Eduardo Camavingi z Raulem Asencio doszło w 71. minucie przy stanie 1:1 (2:1 w dwumeczu dla Realu Madryt).

Hiszpan urazu doznał najprawdopodobniej przy upadku na murawę. Wtedy miało dojść do nadwyrężenia kręgów szyjnych i silnego stłuczenia okolić szyi.

Medycy założyli piłkarzowi kołnierz ortopedyczny, a następnie na noszach znieśli go z murawy. Później Raul Asencio udał się bezpośrednio do szpitala. Stamtąd dał kibicom znać, że jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Dziękuję za wszystkie wiadomości ze wsparciem! Skończyło się tylko na strachu!! Przechodzimy do kolejnej rundy, HALA MADRID!!! - napisał Asencio.

Asencio leżał bez ruchu, Huijsen w tym czasie się śmiał. Wyciekło nagranie

Po dramacie Raula Asencio pozostał jednak spory niesmak, mimo że wszystko dobrze się skończyło.

Podczas transmisji na żywo było bowiem widać, jak w tamtym czasie zachował się Dean Huijsen. Realizator pokazał go, ponieważ jest to zawodnik kontuzjowany, który gra na tej samej pozycji, co Asencio. Ten mecz oglądał wraz z ojcem z wysokości trybun.

Podczas transmisji było widać, jak ojciec Deana Huijsena pokazuje mu coś na telefonie, a hiszpański obrońca Realu zaczyna śmiać się z tego, co widzi.

W tym samym czasie wszyscy piłkarze, nie tylko Realu Madryt, ale również Benfiki, drżeli o zdrowie Raula Asencio. Dean Huijsen zachował się natomiast bardzo niestosownie.

Czy to oznacza, że Huijsen nie przejął się zdrowiem swojego kolegi? Niekoniecznie. Zabrakło mu jednak wyobraźni i inteligencji, która podpowiedziałaby mu, że na Santiado Bernabeu kamery są wszędzie. I że w takiej sytuacji trzeba zachować się tak, aby nikt nie pomyślał sobie, że nie obchodzi cię los kolegi w momencie, gdy zagrożone jest jego zdrowie, a może nawet życie.

Wyszło fatalnie, a kibice Realu Madryt w mediach społecznościowych puścili lawinę nieprzychylnych komentarzy pod adresem Huijsena. Swój punkt widzenia przedstawił również Daniel Franosz, czyli twórca profilu "Los Galacticos" - najpopularniejszego profilu dotyczącego Realu Madryt na polskim "X".

- Nie wiem dlaczego, ale Huijsen w momencie transferu wydawał mi się inteligentnym i ułożonym chłopakiem. Tymczasem to jest po prostu okrutny d***l - napisał Daniel Franosz.

Dean Huijsen JOSE BRETON AFP

Raul Asencio znoszony na noszach PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Raul Asencio Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

