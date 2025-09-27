Koszmar tuż przed hitem Barcelony w Lidze Mistrzów. Lewandowski już to wie

FC Barcelona w ostatnich tygodniach spisuje się lepiej, niż przed pierwszą przerwą reprezentacyjną w tym sezonie. Z pewnością tym najbardziej wartościowym zwycięstwem pozostaje wygrana z Newcastle United w wyjazdowym meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. To o tyle ważniejszy triumf, że Hansi Flick już wtedy musiał radzić sobie ze znaczącymi nieobecnościami.

Niemiec nie mógł bowiem skorzystać, choćby z Lamine Yamala czy Alejandro Balde. Obaj powoli wracają do zdrowia i w najbliższym meczu ligowym mają już otrzymać szansę złapania minut. To wszystko po to, aby mogli być dostępni do gry dla Flicka od pierwszej minuty w hitowym meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, z aktualnymi triumfatorami rozgrywek - Paris Saint-Germain.

Problemy przed hitowym meczem Barcelony. Lista kontuzji robi wrażenie

Po tym, jak do zdrowia wrócili Yamala i Balde Hansi Flick dostał nowe "ciosy". Na dłuższy czas z gry wypadli bowiem: Joan Garcia, Gavi, Fermin Lopez oraz Raphinha. Każdy z nich mógłby w meczu z paryżanami zagrać w wyjściowym składzie. Taki stan rzeczy prawdopodobnie otworzy drogę do gry dla Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. U przyszłych gości sytuacja nie wygląda lepiej.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że niedostępny do gry dla Luisa Enrique będzie zdobywca Złotej Piłki - Ousmane Dembele. Tuż przed ligowym meczem z Auxerre z gry wypadł kapitan - Marquinhos, a to nie koniec. Spotkanie szóstej kolejki Ligue 1 również zebrało w Paryżu swoje żniwa. Jeszcze w pierwszej połowie murawę opuścił bowiem trzeci zawodnik plebiscytu Złotej Piłki - Vitinha.

Portugalczyk kilka minut wcześniej zapisał asystę na swoim koncie. Na drugą połowę nie wyszedł zaś Chwicza Kwaracchelia, który miał zgłosić problem z mięśniem uda. Obecność obu zawodników w Katalonii stała się więc sporą niewiadomą. Wciąż nie wiemy, czy na stadionie olimpijskim na wzgórzu Montjuic kibice będą mogli zobaczyć Joao Nevesa oraz Desire Doue. Możliwe, że PSG do Hiszpanii przyjedzie bez nawet sześciu podstawowych graczy. Po stronie Barcelony na dziś można spodziewać się nieco mniejszych osłabień. Mecz z Barceloną już 1 października.

Hansi Flick o kłopotach z La Liga w kontekście Ligi Mistrzów. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Joan Garcia Jose Breton AFP

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski i Marc Casado JOSE JORDAN AFP