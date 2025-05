Jude Bellingham trafił do Realu Madryt latem 2023 roku. Wówczas "Królewscy" zapłacili za młodego Anglika Borussii Dortmund kwotę nieco przekraczającą 100 milionów euro. Już po kilku tygodniach pomocnika w Madrycie jasne stało się, że ta suma po latach będzie promocją. Wejście reprezentanta Anglii do nowego zespołu było bowiem absolutnie imponujące.

Bellingham przejdzie operację. Powrót za kilka miesięcy

Temat operacji wciąż jest żywy i wszystko wskazuje na to, że w końcu dojdzie ona do skutku. Takie informacje przekazał Jose Felix Diaz z madryckiej "Marci" na dzień przed ligowym El Clasico, które może przesądzić o losach walki o tytuł. "Operacja barku, dzięki której będzie mógł grać bez ochrony, również wchodzi w grę. W pewnym momencie będzie musiał przerwać granie i zrekonstruować bark, który sprawia mu problemy od półtora roku. To nigdy nie jest dobry moment, ale wszystko wskazuje na to, że będzie miał operację latem " - czytamy.

Oczywiście nie wpływa to na niedzielny mecz między FC Barcelona i Realem Madryt, ale będzie miało realne znaczenie w przyszłym sezonie. Można bowiem założyć, że zabieg Bellingham przejdzie po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie Real z pewnością celuje w tytuł. Jeśli "Królewscy" dotrwają do końca, to Bellingham "wolny" będzie od 13 lipca. Przejście wspomnianej operacji barku będzie wiązało się z około trzymiesięczną przerwą. To oczywiście oznaczałoby, że Anglik do gry mógłby wrócić dopiero w okolicy połowy października.