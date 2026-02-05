Koszmar Realu Madryt. Kolejny cios dla Arbeloi, Mbappe już wie. Jest komunikat

Real Madryt jak na razie nie rozgrywa dobrego sezonu. W pewnym momencie wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, ale najpierw przyszła bolesna porażka 2:5 z Atletico Madryt, a potem długi kryzys na przełomie listopada i grudnia. To ostatecznie poskutkowało zwolnieniem Xabiego Alonso.

Hiszpańskiego trenera zastąpił jego przyjaciel z boiska - Alvaro Arbeloa. Były prawy obrońca ma już za sobą jedną, ale bardzo bolesną wpadkę w roli trenera Realu Madryt. Mowa rzecz jasna o meczu ósmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów, gdy "Królewscy" mierzyli się z Benficą.

Kolejny cios dla Realu. Dwa mecze zawieszenia

Real podchodził do tego meczu na trzecim miejscu w tabeli, a po ostatnim gwizdku wypadł poza strefę czołowej ósemki. Z kolei dzięki wynikowi 4:2 Benfica zapewniła sobie awans do barażów. Los chciał, że oba zespoły spotkają się właśnie w dwumeczu barażowym, ale Arbeloa będzie miał do rozwiązania bardzo skomplikowaną łamigłówkę.

Już po meczu pewne było, że w pierwszym spotkaniu nie zagra Raul Asencio. Hiszpan obejrzał bowiem czerwoną kartkę. Kilka minut później z boiska wyleciał także Rodrygo. Brazylijczyk otrzymał dwie żółte kartki na przestrzeni kilkunastu sekund. Niewiadomą pozostawał wymiar kary.

W weekend okazało się, że z występu w dwumeczu wykluczył się także Jude Bellingham. Anglik doznał kontuzji mięśniowej. Kilka dni po komunikacie ws. Bellinghama nadszedł kolejny, równie bolesny. "The Athletic" donosi bowiem, że UEFA podjęła już decyzję ws. Brazylijczyka.

Według dziennikarzy gwiazdor "Los Blancos" otrzymał karę dwóch meczów zawieszenia. "Brazylijski reprezentant został wyrzucony z boiska po tym, jak wyraził sprzeciw włoskiemu sędziemu Davide Massie. UEFA potwierdziła, że otrzymał karę zawieszenia na dwa mecze" - czytamy w artykule.

Z informacji dziennikarzy wynika, że Rodrygo miał obrazić sędziego spotkania, dlatego otrzymał karę dwóch meczów, a nie tylko jednego. To oznacza, że możliwości Alvaro Arbeloi znacząco maleją. W tym momencie w ofensywie mógłby skorzystać z: Kyliana Mbappe, Viniciusa, Brahima, Gonzalo oraz Franco Mastantuono.

