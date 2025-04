Koszmar FC Barcelona. Płyną brutalne wieści z klubu. "Czarna rzeczywistość"

Gdy Hansi Flick przychodził do zespołu FC Barcelona wielu ekspertów zastanawiało się, jak może odwzorować to, co grał Bayern Monachium pod jego wodzą. Oczywiście wzrok w dużej mierze padał w kierunku Roberta Lewandowskiego, który prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca osiągnął swoją życiową formę.