Koszmar Barcelony, nagle takie wieści z Hiszpanii. Lewandowski może zagrać z byłym graczem Ekstraklasy

Biorąc pod uwagę aspekty sportowe, FC Barcelona nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia. W końcowych dniach 2025 roku zespół Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego zajmuje 1. miejsce w tabeli hiszpańskiej La Ligi oraz wciąż pozostaje w grze o czołowe lokaty fazy ligowej Ligi Mistrzów.

"Duma Katalonii" zmaga się natomiast z nieco innym problemem. W ostatnim czasie formacja defensywna ekipy Hansiego Flicka doznała bowiem wielu strat. Z gry na dłuższy okres wypadł między innymi Andreas Christensen, który nabawił się bardzo poważnego urazu. Wraz z końcowymi dniami obecnego roku do rotacji powraca Ronald Araujo, który przez kilka tygodni zmagał się z problemami natury psychicznej. Ciężko jednak oszacować, czy wymuszonej przerwie defensor będzie w optymalnej formie.

Dużą stratą było również niespodziewane pożegnanie z Inigo Martinezem, który w ubiegłorocznej kampanii pełnił rolę dyrygenta defensywy "Blaugrany". Wśród nominalnych środkowych defensorów zdolni do gry są obecnie jedynie Pau Cubarsi oraz Eric Garcia. Drugi z wymienionych panów dużo lepiej odnajduje się jednak w innych sektorach boiska, stąd rola stopera w ostatnim czasie przypada najczęściej Gerardowi Martinowi.

Z Radomia do Barcelony? To byłby prawdziwy hit transferowy

W obliczy tak poważnych problemów włodarze katalońskiej ekipy od pewnego czasu rozglądają się za poważnym wzmocnieniem defensywnej części swojej drużyny. W medialnych doniesieniach przewijało się już kilka mniej, lub bardziej elektryzujących nazwisk. Tym razem Hiszpanie spuścili jednak prawdziwą "bombę" transferową.

Z ustaleń dziennikarzy portalu "as.com" wynika bowiem, że "Duma Katalonii" jest poważnie zainteresowana pozyskaniem młodego chorwackiego defensora Luki Vuskovicia. Jest to zawodnik angielskiego Tottenhamu, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w niemieckiej ekipie Hamburger SV. Fani PKO BP Ekstraklasy powinni doskonale kojarzyć tego zawodnika, bowiem w sezonie 2023/2024 znajdował się on na półrocznym wypożyczeniu wRadomiaku Radom.

"Barca jest jednym z zespołów uważnie śledzących rozwój obrońcy, który jest obecnie wypożyczony do końca sezonu. Jego ojciec, Danijel Vusković, potwierdził w ostatnich wypowiedziach zainteresowanie, jakie wzbudza jego syn" - piszą hiszpańscy dziennikarze, powołujący się na niemieckie źródła. Dodają oni również, że katalońska ekipa od dłuższego czasu uważnie śledzi rozwój Luki Vuskovicia.

Atutem młodego Chorwata jest jego nieprzeciętny wzrost (193 cm) oraz dobre umiejętności gry lewą nogą, a także możliwość występowania w roli defensywnego pomocnika. Konkretny problem stanowi natomiast cena. Przyspieszony rozwój piłkarski Vuskovicia sprawił, że według "transfermarktu" jego obecna wartość rynkowa wynosi około 40 mln euro. Z racji na bardzo młody wiek, można jednak oczekiwać, że realna kwota takiego transferu byłaby znacznie wyższa. Co więcej, piłkarz znajduje się na wypożyczeniu, które potrwa do czerwca 2026 roku. To kolejny szkopuł uniemożliwiający natychmiastowe sprowadzenie obiecującego nastolatka. Niemniej w nieco dłuższej perspektywie transfer ten wciąż wydaje się bardzo rozsądnym ruchem dla zmagającej się z problemami "Dumy Katalonii".

