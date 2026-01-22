Koszmar Barcelony, Lewandowski traci ważne wsparcie. Dwie gwiazdy poza kadrą
FC Barcelona w środowy wieczór wypełniła zadanie i wygrała 4:2 ze Slavią Praga. Zwycięstwo kontuzją okupił jednak Pedri, co stanowi koszmarną wręcz wiadomość zarówno dla Hansiego Flicka, jak i całej szatni na czele z Robertem Lewandowskim. Za tydzień "Dumę Katalonii" czeka ostatni, kluczowy dla losów walki o czołową ósemkę LM mecz z FC Kopenhagą. Wiadomo już, że poza kadrą, oprócz Pedriego znajdzie się jeszcze inna gwiazda. A diagnoza, jaką otrzymał Hiszpan nie napawa optymizmem.
W 60. minucie meczu ze Slavią Praga serca sympatyków FC Barcelona zabiły szybciej. Na murawie usiadł wówczas Pedri, a wyraz jego twarzy jasno sugerował, że doszło do urazu i nie jest on w stanie kontynuować gry. Błyskawicznie kamery zwróciły się w kierunku Hansiego Flicka - jego reakcja była wymowna.
Pedri kontuzjowany. Diagnozy nie są pozytywne
Jeszcze w trakcie rywalizacji, zakończonej ostatecznie zwycięstwem "Blaugrany" 4:2 w mediach panowało gorączkowe prześciganie się w stawianiu diagnoz odnośnie do zdrowia Pedriego. Hiszpan przeszedł już wstępne badania, a diagnoza jest z perspektywy zawodnika, jak i sztabu szkoleniowego wręcz koszmarna.
Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito" przekazał, że wstępne skany wykazały, że u Pedriego doszło do naderwania mięśnia. Mówi się w tej sytuacji o absencji rzędu 4-5 tygodni. A biorąc pod uwagę terminarz Barcy, a także fakt, że jest ona absolutnie zależna od swojego rozgrywającego, brzmi to fatalnie. A na tym nie koniec złych wiadomości.
FC Barcelona poważnie osłabiona na kluczowy mecz. "Lewy" traci wsparcie
W 87. minucie żółtą kartkę otrzymał Frenkie de Jong, a jako że wcześniej miał już na koncie dwie kary, nie będzie mógł wystąpić w ostatnim, kluczowym meczu z FC Kopenhagą. Wobec kontuzji Pedriego FC Barcelona w tej sytuacji na spotkanie z Duńczykami ma w kadrze czterech zdrowych pomocników.
Od dłuższego czasu uraz leczy Gavi, tak więc Hansi Flick będzie miał do dyspozycji, poza Ferminem Lopezem i Danim Olmo, Marca Casado i Marca Bernala, którzy rzadko otrzymują od niego minuty.
Kontuzja Pedriego to bardzo przykra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który często szuka się właśnie z nim na boisku. A jako że problemy zdrowotne dotknęły także Ferrana Torresa, Polak może mieć w najbliższym czasie monopol na grę. Wie już jednak, że na starcie z FC Kopenhagą z kadry właśnie zostały skreślone dwie wielkie gwiazdy formacji pomocy.