Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Barcelony, Lewandowski traci ważne wsparcie. Dwie gwiazdy poza kadrą

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

FC Barcelona w środowy wieczór wypełniła zadanie i wygrała 4:2 ze Slavią Praga. Zwycięstwo kontuzją okupił jednak Pedri, co stanowi koszmarną wręcz wiadomość zarówno dla Hansiego Flicka, jak i całej szatni na czele z Robertem Lewandowskim. Za tydzień "Dumę Katalonii" czeka ostatni, kluczowy dla losów walki o czołową ósemkę LM mecz z FC Kopenhagą. Wiadomo już, że poza kadrą, oprócz Pedriego znajdzie się jeszcze inna gwiazda. A diagnoza, jaką otrzymał Hiszpan nie napawa optymizmem.

Piłkarz FC Barcelony ubrany w pomarańczowy strój sportowy z logo klubu i sponsora stoi na boisku, w oddali delikatnie rozmazane sylwetki. W lewym górnym rogu okrągłe wstawienie ukazuje zawodnika i trenera drużyny Barcelony w wyraźnych emocjach, jeden t...
Tuż po meczu ze Slavią Praga nadciągnęły fatalne dla Roberta Lewandowskiego wieściJuan Manuel Serrano Arce/Getty Images / JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

W 60. minucie meczu ze Slavią Praga serca sympatyków FC Barcelona zabiły szybciej. Na murawie usiadł wówczas Pedri, a wyraz jego twarzy jasno sugerował, że doszło do urazu i nie jest on w stanie kontynuować gry. Błyskawicznie kamery zwróciły się w kierunku Hansiego Flicka - jego reakcja była wymowna.

Pedri kontuzjowany. Diagnozy nie są pozytywne

Jeszcze w trakcie rywalizacji, zakończonej ostatecznie zwycięstwem "Blaugrany" 4:2 w mediach panowało gorączkowe prześciganie się w stawianiu diagnoz odnośnie do zdrowia Pedriego. Hiszpan przeszedł już wstępne badania, a diagnoza jest z perspektywy zawodnika, jak i sztabu szkoleniowego wręcz koszmarna.

Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito" przekazał, że wstępne skany wykazały, że u Pedriego doszło do naderwania mięśnia. Mówi się w tej sytuacji o absencji rzędu 4-5 tygodni. A biorąc pod uwagę terminarz Barcy, a także fakt, że jest ona absolutnie zależna od swojego rozgrywającego, brzmi to fatalnie. A na tym nie koniec złych wiadomości.

Flick potwierdza, że Ter Stegen opuści Barcelonę© 2026 Associated Press

FC Barcelona poważnie osłabiona na kluczowy mecz. "Lewy" traci wsparcie

W 87. minucie żółtą kartkę otrzymał Frenkie de Jong, a jako że wcześniej miał już na koncie dwie kary, nie będzie mógł wystąpić w ostatnim, kluczowym meczu z FC Kopenhagą. Wobec kontuzji Pedriego FC Barcelona w tej sytuacji na spotkanie z Duńczykami ma w kadrze czterech zdrowych pomocników.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Piłka nożna

Barcelona mogła być za burtą. 4 gole i czerwona kartka. Pajor z nokautującym ciosem

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Od dłuższego czasu uraz leczy Gavi, tak więc Hansi Flick będzie miał do dyspozycji, poza Ferminem Lopezem i Danim Olmo, Marca Casado i Marca Bernala, którzy rzadko otrzymują od niego minuty.

    Kontuzja Pedriego to bardzo przykra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który często szuka się właśnie z nim na boisku. A jako że problemy zdrowotne dotknęły także Ferrana Torresa, Polak może mieć w najbliższym czasie monopol na grę. Wie już jednak, że na starcie z FC Kopenhagą z kadry właśnie zostały skreślone dwie wielkie gwiazdy formacji pomocy.

    Zobacz również:

    Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowska nie mogła uwierzyć w to, co zrobił jej mąż. "Zawał serca"

    Anna Dymarczyk
    Anna Dymarczyk
    Piłkarz w stroju FC Barcelony opuszcza murawę w towarzystwie członka sztabu, w tle widoczne logo czerwonego krzyża oraz służby medyczne i porządkowe, kibice obserwujący sytuację.
    Pedri schodzący z boiska z kontuzjąJose BretonAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony świętuje zdobycie bramki na boisku piłkarskim, w tle pozostali zawodnicy drużyny oraz trybuny pełne kibiców.
    Robert LewandowskiJose BretonAFP
    Piłkarz w pomarańczowym stroju w trakcie dynamicznego kopnięcia piłki podczas meczu piłki nożnej, w tle inni zawodnicy oraz rozmyta publiczność na trybunach.
    Frenkie de JongMutsu KawamoriNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja