W 60. minucie meczu ze Slavią Praga serca sympatyków FC Barcelona zabiły szybciej. Na murawie usiadł wówczas Pedri, a wyraz jego twarzy jasno sugerował, że doszło do urazu i nie jest on w stanie kontynuować gry. Błyskawicznie kamery zwróciły się w kierunku Hansiego Flicka - jego reakcja była wymowna.

Pedri kontuzjowany. Diagnozy nie są pozytywne

Jeszcze w trakcie rywalizacji, zakończonej ostatecznie zwycięstwem "Blaugrany" 4:2 w mediach panowało gorączkowe prześciganie się w stawianiu diagnoz odnośnie do zdrowia Pedriego. Hiszpan przeszedł już wstępne badania, a diagnoza jest z perspektywy zawodnika, jak i sztabu szkoleniowego wręcz koszmarna.

Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito" przekazał, że wstępne skany wykazały, że u Pedriego doszło do naderwania mięśnia. Mówi się w tej sytuacji o absencji rzędu 4-5 tygodni. A biorąc pod uwagę terminarz Barcy, a także fakt, że jest ona absolutnie zależna od swojego rozgrywającego, brzmi to fatalnie. A na tym nie koniec złych wiadomości.

Flick potwierdza, że Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press

FC Barcelona poważnie osłabiona na kluczowy mecz. "Lewy" traci wsparcie

W 87. minucie żółtą kartkę otrzymał Frenkie de Jong, a jako że wcześniej miał już na koncie dwie kary, nie będzie mógł wystąpić w ostatnim, kluczowym meczu z FC Kopenhagą. Wobec kontuzji Pedriego FC Barcelona w tej sytuacji na spotkanie z Duńczykami ma w kadrze czterech zdrowych pomocników.

Od dłuższego czasu uraz leczy Gavi, tak więc Hansi Flick będzie miał do dyspozycji, poza Ferminem Lopezem i Danim Olmo, Marca Casado i Marca Bernala, którzy rzadko otrzymują od niego minuty.

Kontuzja Pedriego to bardzo przykra wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który często szuka się właśnie z nim na boisku. A jako że problemy zdrowotne dotknęły także Ferrana Torresa, Polak może mieć w najbliższym czasie monopol na grę. Wie już jednak, że na starcie z FC Kopenhagą z kadry właśnie zostały skreślone dwie wielkie gwiazdy formacji pomocy.

Pedri schodzący z boiska z kontuzją Jose Breton AFP

Robert Lewandowski Jose Breton AFP

Frenkie de Jong Mutsu Kawamori Newspix.pl