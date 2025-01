Koszmar Barcelony, Flick pod ścianą. A co ze Szczęsnym? Trener zabrał głos po wpadce Polaka

Jeśli FC Barcelona chce jeszcze marzyć o odzyskaniu mistrzostwa Hiszpanii , musi natychmiast przestać tracić punkty w meczach z teoretycznie dużo słabszymi rywalami - a to od listopada zdarza się jej bardzo regularnie.

W niedzielę "Duma Katalonii" rozegra mecz w ramach 21. kolejki ligi hiszpańskiej z Valencią u siebie. Będzie w tym spotkaniu bardzo wyraźnym faworytem, ponieważ Valencia plasuje się aktualnie na przedostatnim miejscu w tabeli. Możliwe, że w tym sezonie przydarzy jej się historyczny spadek do Segunda Division .

FC Barcelona nie może pozwolić sobie na błąd. Hansi Flick zdaje sobie z tego sprawę i musi wybrać najlepszy możliwy skład, biorąc pod uwagę również to, że po ostatnim maratonie (5 meczów w 13 dni), niektórzy zawodnicy pierwszego składu mogą być wyczerpani.

Należy do nich np. Pedri . Hansi Flick na konferencji prasowej zdradził, że nie wie, czy hiszpański pomocnik z Valencią zagra od pierwszej minuty. W tym sezonie Pedri przeżywa cudowny okres i stanowi bardzo ważny element drużyny Niemca. Bez niego zespół będzie, bez wątpienia, słabszy, ale wciąż będzie faworytem w meczu z Valencią?

Margines błędu już przekroczony. Flick musi podejmować już tylko dobre decyzje

Po meczu Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona mogłoby się wydawać, że sytuacja Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona jest bardzo trudna. Polak popełnił w nim dwa rażące błędy prowadzące do straty gola. Wiele wskazuje jednak na to, że Polak nie został przez Hansiego Flicka skreślony i wciąż będzie bronił w Pucharze Króla i w Lidze Mistrzów. Taką informację przekazał Javi Miguel z dziennika "AS".