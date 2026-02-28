Kosmiczny gol na Camp Nou. Lewandowski tylko patrzył. Co za trafienie

Michał Chmielewski

W sobotnie popołudnie FC Barcelona w ramach 26. kolejki La Liga mierzy się z Villarrealem na Camp Nou. Po pierwszej połowie gospodarze wygrywają 2:0. Obie bramki zdobył Lamine Yamal, który tego dnia błyszczy najjaśniej. Szczególnie drugie trafienie 18-latka było niezwykłej urody.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany jest w żółty, drugi w niebiesko-czerwony strój. W tle kibice na trybunach. Wstawka w rogu pokazuje zbliżenie na akcję pod bramką.
Lamine YamalMANAURE QUINTERO / AFP / zrzut ekranu canal+sportAFP

Zgodnie z decyzją Hansiego Flicka we wyjściowym składzie Barcelony na starcie z Villarrealem zabrakło miejsca dla Roberta LewandowskiegoKapitan reprezentacji Polski jak na razie zasiada na ławce rezerwowych. Na "dziewiątce" w ekipie gospodarzy biega Ferran Torres.

Ale to nie klubowy rywal Lewandowskiego jest bohaterem sobotniego spotkania. Już teraz tytuł ten należy do Lamine'a Yamala. Najpierw 18-latek w 28. minucie wykorzystał dogranie Fermina Lopeza i bez większych problemów pokonał golkipera rywali w sytuacji sam na sam.

Yamal oczarował Camp Nou. Tego gola po prostu trzeba zobaczyć

Dużo więcej magii i kreatywności Yamal dołożył niemal dziesięć minut później. Na prawym skrzydle ograł dwóch piłkarzy Villarrealu, po czym zszedł do środka i uderzył efektownie w kierunku dalszego słupka.

Ostatecznie młody mistrz Europy zanotował cudowne trafienie, po którym kibice zgromadzeni na Camp Nou momentalnie eksplodowali. Na ten moment Barcelona prowadzi 3:1. Spotkanie trwa. Być może doczekamy się wejścia Roberta Lewandowskiego.

Lamine Yamal
Lamine YamalGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w różowo-fioletowych strojach treningowych stoi na boisku, jeden opiera się o żółty drążek, drugi wskazuje ręką, w tle rozmyta murawa.
Lamine Yamal i Robert LewandowskiJOSEP LAGO / AFPAFP
