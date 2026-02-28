Kosmiczny gol na Camp Nou. Lewandowski tylko patrzył. Co za trafienie

Zgodnie z decyzją Hansiego Flicka we wyjściowym składzie Barcelony na starcie z Villarrealem zabrakło miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jak na razie zasiada na ławce rezerwowych. Na "dziewiątce" w ekipie gospodarzy biega Ferran Torres.

Ale to nie klubowy rywal Lewandowskiego jest bohaterem sobotniego spotkania. Już teraz tytuł ten należy do Lamine'a Yamala. Najpierw 18-latek w 28. minucie wykorzystał dogranie Fermina Lopeza i bez większych problemów pokonał golkipera rywali w sytuacji sam na sam.

Yamal oczarował Camp Nou. Tego gola po prostu trzeba zobaczyć

Dużo więcej magii i kreatywności Yamal dołożył niemal dziesięć minut później. Na prawym skrzydle ograł dwóch piłkarzy Villarrealu, po czym zszedł do środka i uderzył efektownie w kierunku dalszego słupka.

Ostatecznie młody mistrz Europy zanotował cudowne trafienie, po którym kibice zgromadzeni na Camp Nou momentalnie eksplodowali. Na ten moment Barcelona prowadzi 3:1. Spotkanie trwa. Być może doczekamy się wejścia Roberta Lewandowskiego.

Lamine Yamal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP

