Kontuzja Mbappe, jest oficjalny komunikat Realu. Teraz już wszystko jasne

Real Madryt już przed rozpoczęciem 32. kolejki Primera Division był w poważnych tarapatach jeśli mowa o wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii - "Królewscy" tracili bowiem w lidze aż dziewięć punktów do liderującej Barcelony, a ich piątkowy mecz z Realem Betis tylko pogorszył sprawę.

Podopieczni Alvaro Arbeloi bowiem jedynie zremisowali 1:1 z "Los Verdiblancos", a w związku ze zwycięstwem "Blaugrany" 2:0 nad Getafe Lewandowski, Szczęsny i spółka zdołali odskoczyć im już na całe 11 pkt.

Real Madryt ogłasza, to dolega Kylianowi Mbappe. Jest komunikat klubu po meczu z Betisem

To jednak nie był koniec złych informacji dla "Los Blancos". W 81. minucie meczu z Betisem boisko z powodu kontuzji opuścił przedwcześnie Kylian Mbappe, zastąpiony przez Gonzalo Garcię. W końcu, po kilku dniach, ekipa z Santiago Bernabeu przekazała nieco więcej szczegółów dotyczących urazu Francuza.

Po badaniach przeprowadzonych dziś przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Kyliana Mbappe zdiagnozowano uraz mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany

Mbappe z kontuzją, pytanie jak poważną? Przed Francuzem kluczowe wyzwania

Wielką niewiadomą pozostaje więc na razie konkretna data powrotu do zdrowia piłkarza - tego typu problem medyczny może mieć formę od łagodnej (naciągnięcie mięśnia) do naprawdę poważnej (całkowite zerwanie). Tak czy inaczej fani napastnika bez dwóch zdań mają w głowie, że wielkimi krokami zbliżają się naprawdę ważne dla 27-latka mecze.

W szerokiej perspektywie mówimy tu oczywiście o mistrzostwach świata 2026, na których Francja, której lideruje Mbappe, zmierzy się w grupie z Irakiem, Norwegią oraz Senegalem. Przed zakończeniem bieżącego sezonu jednak futbolistę czeka poważne wyzwanie jeszcze innego kalibru.

Mowa tu oczywiście o "El Clasico", które zostało zaplanowane na 10 maja i może okazać się decydujące w kontekście mistrzostwa Hiszpanii. Jeśli w którymś z pozostałych meczów kampanii 25/26 Real będzie naprawdę mocno potrzebować Kyliana Mbappe w swym składzie, to właśnie w tym...

