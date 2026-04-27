Kontuzja Mbappe, jest oficjalny komunikat Realu. Teraz już wszystko jasne

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Real Madryt po występie w 32. kolejce Primera Division jeszcze mocniej oddalił się od mistrzostwa Hiszpanii tracąc punkty w spotkaniu z Realem Betis. Na tym problemy "Królewskich" jednak się nie skończyły - z boiska z kontuzją zszedł Kylian Mbappe i w kwestii zdrowia Francuza właśnie nadeszły oficjalne wieści. Ekipa z Santiago Bernabeu wskazała, czego konkretnie dotyczy uraz, a tymczasem w tle przewija się m.in. "El Clasico"...

Kylian Mbappe, piłkarz Realu Madryt w białym stroju z logo sponsorów, na tle trybuny z kibicami
Kylian Mbappe

Real Madryt już przed rozpoczęciem 32. kolejki Primera Division był w poważnych tarapatach jeśli mowa o wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii - "Królewscy" tracili bowiem w lidze aż dziewięć punktów do liderującej Barcelony, a ich piątkowy mecz z Realem Betis tylko pogorszył sprawę.

Podopieczni Alvaro Arbeloi bowiem jedynie zremisowali 1:1 z "Los Verdiblancos", a w związku ze zwycięstwem "Blaugrany" 2:0 nad Getafe Lewandowski, Szczęsny i spółka zdołali odskoczyć im już na całe 11 pkt.

Zwrot ws. Lewandowskiego? Wystarczyło jedno spotkanie, legenda nie ma wątpliwości

Real Madryt ogłasza, to dolega Kylianowi Mbappe. Jest komunikat klubu po meczu z Betisem

To jednak nie był koniec złych informacji dla "Los Blancos". W 81. minucie meczu z Betisem boisko z powodu kontuzji opuścił przedwcześnie Kylian Mbappe, zastąpiony przez Gonzalo Garcię. W końcu, po kilku dniach, ekipa z Santiago Bernabeu przekazała nieco więcej szczegółów dotyczących urazu Francuza.

Po badaniach przeprowadzonych dziś przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Kyliana Mbappe zdiagnozowano uraz mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Jego powrót do zdrowia będzie monitorowany
padło w wydanym w poniedziałek komunikacie.

Mbappe z kontuzją, pytanie jak poważną? Przed Francuzem kluczowe wyzwania

Wielką niewiadomą pozostaje więc na razie konkretna data powrotu do zdrowia piłkarza - tego typu problem medyczny może mieć formę od łagodnej (naciągnięcie mięśnia) do naprawdę poważnej (całkowite zerwanie). Tak czy inaczej fani napastnika bez dwóch zdań mają w głowie, że wielkimi krokami zbliżają się naprawdę ważne dla 27-latka mecze.

W szerokiej perspektywie mówimy tu oczywiście o mistrzostwach świata 2026, na których Francja, której lideruje Mbappe, zmierzy się w grupie z Irakiem, Norwegią oraz Senegalem. Przed zakończeniem bieżącego sezonu jednak futbolistę czeka poważne wyzwanie jeszcze innego kalibru.

Mowa tu oczywiście o "El Clasico", które zostało zaplanowane na 10 maja i może okazać się decydujące w kontekście mistrzostwa Hiszpanii. Jeśli w którymś z pozostałych meczów kampanii 25/26 Real będzie naprawdę mocno potrzebować Kyliana Mbappe w swym składzie, to właśnie w tym...

Zobacz również:

Raphinha, Robert Lewandowski i Lamine Yamal, czyli zabójczy tercet Barcelony
La Liga

Kluczowy mecz, nagle takie wieści. Święto w Barcelonie, czekali na to od tygodni

Igor Szarek
Igor Szarek
piłkarz Realu Madryt w białym stroju w dynamicznym biegu kontroluje piłkę na murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmyta widownia
Kylian MbappeOSCAR DEL POZOAFP
Piłkarz w białym stroju z rozłożonymi rękami świętuje na stadionie podczas meczu piłkarskiego, obok niego widoczna profesjonalna kamera nagrywająca jego zachowanie, w tle rozmazani zawodnicy oraz trybuny pełne kibiców.
Kylian MbappeJavier SORIANO AFP
Piłkarz w stroju treningowym Realu Madryt z logo klubu i napisem „Emirates Fly Better” podczas rozgrzewki na stadionie.
Kylian MbappeJOSE BRETONAFP
Genoa - Calcio Como. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

