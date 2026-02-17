Kontrowersje w meczu Barcelony, tak potem zachował się Flick. Wszystko poszło na wizji

Paweł Czechowski

FC Barcelona podczas ostatniej kolejki Primera Division straciła pozycję lidera rozgrywek - wszystko z powodu porażki z Gironą, do której doszło jednak w kontrowersyjnych okolicznościach, bo kluczowy gol poprzedził nieodgwizdany faul na Julesie Kounde. Po końcowym gwizdku o całą tę sytuację został zapytany w ramach wywiadu dla DAZN Hansi Flik, natomiast... sprawy przybrały tu nieoczekiwany obrót.

Mężczyzna w ciemnym swetrze stoi ze skrzyżowanymi ramionami na tle stadionu, w tle widać rozmytą publiczność. W okrągłej ramce pokazana jest jego zbliżona twarz podczas wywiadu na tle ściany sponsorów.
Hansi Flick postanowił niespodziewanie zakończyć wywiad po meczu Girona - BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DAZN_ESAFP

FC Barcelona od pewnego czasu grała w Primera Division na swoistym musiku - każde jej potknięcie przy wygranym meczu Realu Madryt oznaczało bowiem roszadę na pozycji lidera tabeli.

Taki właśnie scenariusz zrealizował się w ramach ostatniej kolejki La Ligi - "Królewscy" ograli bowiem Real Sociedad 4:1, natomiast "Barca" uległa 1:2 Gironie, w związku z czym to "Los Blancos" znaleźli się u szczytu klasyfikacji.

Lewandowski może mu podziękować. Bohater Barcelony, to on uratował Polaka przed katastrofą

Faul na Kounde, potem taka reakcja Flicka. Błyskawicznie przerwał wywiad

Nie zabrakło tu jednak pewnych kontrowersji, bowiem drugi gol "Blanc-i-Vermells" w zmaganiach z "Dumą Katalonii" padł po akcji, w ramach której doszło do faulu na Julesie Kounde, co przyznał sam winowajca, Claudio Echeverri, w rozmowie z "El Chiringuito".

Hansi Flick, trener "Blaugrany", po końcowym gwizdku był, krótko mówiąc, niezbyt zadowolony. Napięcie to dało o sobie znać podczas niezwykle krótkiej rozmowy szkoleniowca z reporterem DAZN, Rafaelem Escrigiem.

Dziennikarz zagaił Niemca w sprawie Kounde, a ten niespodziewanie odbił piłeczkę. "Co sądzisz, był faul czy nie?" - rzucił Flick. Kiedy Escrig, mimo kolejnych zachęt 60-latka, nie chciał wyrazić swojej opinii, sternik Barcelony stwierdził: "Nie masz swojego zdania? W takim razie ja też nie mam" - po czym po prostu odszedł, rzucając jeszcze na koniec: "Nie mam nic do powiedzenia, dziękuję bardzo".

Lewandowski w centrum zamieszania. Głośno po tym, co zrobił Yamal. Koszmar Barcelony

FC Barcelona ma na pieńku z sędziami. Nie pierwszy raz w ostatnim czasie

FC Barcelona przegrywając z Gironą odnotowała swoją drugą porażkę z rzędu po niedawnej klęsce przeciwko Atletico Madryt w Pucharze Króla (0:4). Również i tamta potyczka wywołała burzę związaną z pracą sędziów, a FCB nawet wystosowała oficjalną skargę dotyczącą arbitrów. Poszło głównie o skrajnie długą interwencję VAR przy nieuznanym golu Paua Cubarsiego oraz o czerwoną kartkę dla Erica Garcii.

Ekipa z Camp Nou swoje kolejne starcie w Primera Division rozegra 22 lutego, mierząc się wówczas z Levante, drużyną z dna tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
Hansi FlickAFP
Mężczyzna z krótkimi, jasnymi włosami i zarostem, ubrany w czarną kurtkę, siedzi przed mikrofonem podczas konferencji prasowej. W tle rozmyte kolorowe tablice sponsorów sportowych.
Hansi FlickAFP7 vía Europa PressEast News
Hansi Flick
Hansi FlickGONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFPAFP
