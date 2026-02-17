Kontrowersje w meczu Barcelony, tak potem zachował się Flick. Wszystko poszło na wizji

FC Barcelona od pewnego czasu grała w Primera Division na swoistym musiku - każde jej potknięcie przy wygranym meczu Realu Madryt oznaczało bowiem roszadę na pozycji lidera tabeli.

Taki właśnie scenariusz zrealizował się w ramach ostatniej kolejki La Ligi - "Królewscy" ograli bowiem Real Sociedad 4:1, natomiast "Barca" uległa 1:2 Gironie, w związku z czym to "Los Blancos" znaleźli się u szczytu klasyfikacji.

Faul na Kounde, potem taka reakcja Flicka. Błyskawicznie przerwał wywiad

Nie zabrakło tu jednak pewnych kontrowersji, bowiem drugi gol "Blanc-i-Vermells" w zmaganiach z "Dumą Katalonii" padł po akcji, w ramach której doszło do faulu na Julesie Kounde, co przyznał sam winowajca, Claudio Echeverri, w rozmowie z "El Chiringuito".

Hansi Flick, trener "Blaugrany", po końcowym gwizdku był, krótko mówiąc, niezbyt zadowolony. Napięcie to dało o sobie znać podczas niezwykle krótkiej rozmowy szkoleniowca z reporterem DAZN, Rafaelem Escrigiem.

Dziennikarz zagaił Niemca w sprawie Kounde, a ten niespodziewanie odbił piłeczkę. "Co sądzisz, był faul czy nie?" - rzucił Flick. Kiedy Escrig, mimo kolejnych zachęt 60-latka, nie chciał wyrazić swojej opinii, sternik Barcelony stwierdził: "Nie masz swojego zdania? W takim razie ja też nie mam" - po czym po prostu odszedł, rzucając jeszcze na koniec: "Nie mam nic do powiedzenia, dziękuję bardzo".

FC Barcelona ma na pieńku z sędziami. Nie pierwszy raz w ostatnim czasie

FC Barcelona przegrywając z Gironą odnotowała swoją drugą porażkę z rzędu po niedawnej klęsce przeciwko Atletico Madryt w Pucharze Króla (0:4). Również i tamta potyczka wywołała burzę związaną z pracą sędziów, a FCB nawet wystosowała oficjalną skargę dotyczącą arbitrów. Poszło głównie o skrajnie długą interwencję VAR przy nieuznanym golu Paua Cubarsiego oraz o czerwoną kartkę dla Erica Garcii.

Ekipa z Camp Nou swoje kolejne starcie w Primera Division rozegra 22 lutego, mierząc się wówczas z Levante, drużyną z dna tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Hansi Flick AFP

Hansi Flick AFP7 vía Europa Press East News

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP

