10 maja FC Barcelona ostatecznie przypieczętowała losy mistrzostwa Hiszpanii. Przed podopiecznymi Hansiego Flicka wciąż rysowała się jednak perspektywa kolejnego monumentalnego osiągnięcia - zakończenia rozgrywek z astronomiczną liczbą 100 punktów na koncie. Aby tego dokonać, Robert Lewandowski i spółka musieli jednak wygrać wszystkie pozostałe spotkania La Ligi.

Brutalna weryfikacja marzeń odbyła się podczas środowego meczu z Deportivo Alaves. W spotkaniu tym mogliśmy obserwować między innymi powrót między słupki Wojciecha Szczęsnego. Polak wpuścił w tym starciu jedną bramkę, lecz to właśnie ona okazała się tą, która rozstrzygnęła losy pojedynku.

Były arbiter grzmi ws. meczu Barcelony. Wskazał karygodny błąd

Tuż po meczu w hiszpańskich mediach rozpętała się prawdziwa burza. W okolicy 71. minuty doszło bowiem do kontrowersyjnej sytuacji w polu karnym graczy Deportivo. Jeden z defensorów w widoczny sposób popchnął Marcusa Rashforda, który starał się opanować futbolówkę. Arbiter nie zdecydował się jednak wskazać na jedenasty metr, natomiast sędziowie VAR nie podjęli się interwencji.

Po meczu tamtejsze media grzmiały ws. wyraźnego błędu zespołu sędziewskiego. "Został popełniony absolutnie ewidentny rzut karny na Rashfordzie. Absurdalny, ale ewidentny" - mówili między innymi dziennikarze radia "Catalunya Radio".

W sprawie tej postanowił wypowiedzieć się także były międzynarodowy arbiter Barrenechea Montero. Zdaniem eksperta, jego koledzy po fachu bardzo źle zachowali się w tej sytuacji.

- "Jose Maria Sanchez Martinez, który przez cały mecz był dobrze ustawiony, stosował niejednoznaczne kryteria oceny przewinień [...]. Uważam, że w 71. minucie powinien był podyktować rzut karny za wyraźne natarcie Rebbacha na Rashforda. Działanie tak rażące, a z niewytłumaczalnych powodów, VAR pod wodzą Valentina Pizarro Gomeza nie interweniował - tłumaczy były arbiter.

Ostatecznie przewinienie nie zostało odgwizdane, a FC Barcelona przegrała to spotkanie. Faul wydarzył się około 20 minut przed zakończeniem spotkania. Niewykluczone, że wyrównanie wyniku całkowicie odmieniłoby obraz gry. Tego jednak się już nie dowiemy.

