Kontrowersje w meczu Barcelony, gromy na sędziego. Oni nie wytrzymali. Mocne słowa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Aż 4:0 w Madrycie tamtejsze Atletico rozniosło Barcelonę. Ekipa Hansiego Flicka była bezradna, co doskonale wykorzystali gospodarze, niemalże rozstrzygając sprawę dwumeczu już w pierwszym starciu. Co więcej, zdaniem wielu głosów swojej pracy należycie nie wykonał arbiter meczu, Juan Martinez Munuera. Na ten temat dosadnie wypowiedzieli się Hansi Flick i Eric Garcia.

Piłkarze obu drużyn i sędziowie na murawie stadionu, z widocznymi emocjami pośród zawodników, tłum kibiców w tle.
Juan Martinez Munuera był sędzią głównym meczu Atletico - BarcelonaBurak Akbulut/Anadolu via Getty ImagesGetty Images

Po sześciu wygranych z rzędu FC Barcelona udała się do Madrytu, gdzie przyszło jej zmierzyć się z tamtejszym Atletico w pierwszym starciu półfinału Pucharu Króla. Spotkanie było zapowiadane jako wielki hit i przedwczesny finał rozgrywek. Finalnie rywalizacja nie zawiodła, mimo że zadowoleni mogą być tylko kibice jednej drużyny. Ekipa Diego Simeone zmiażdżyła gości aż 4:0 i jest o krok od awansu do finału.

W starciu nie brakuje jednak kontrowersji. Szczególnie obrywa się arbitrowi spotkania, Juanowi Martinezowi Munuerze. Według wielu dziennikarzy i ekspertów sędzia popełnił błąd przy ocenie faulu Guliano Simeone na Alejandro Balde, a Argentyńczyk powinien wylecieć z boiska. Do tego doszła także kwestia nieuznania gola dla Barcelony i odgwizdanie spalonego.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w meczu z Atletico. W kółku linie, które narysowali sami sędziowie
Robert Lewandowski

Burza po spalonym od Lewandowskiego, system nie zadziałał. Jest komunikat

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Cała analiza trwała zdecydowanie za długo, a finalna decyzja odbiła się także szerokim echem. Swojego niezadowolenia z takiego przebiegu meczu nie kryli Hansi Flick, opiekun "Dumy Katalonii" oraz Eric Garcia, defensor zespołu. Ci po meczu jasno wypowiedzieli się o kontrowersjach. Zdaniem piłkarza, aż tak długa przerwa to hańba. Co więcej, jego zdaniem spalonego nie widać dokładnie, co dodaje pikanterii do całego zamieszania.

    - Uważam, że to hańba, że mecz został przerwany na sześć minut, żeby rozstrzygnąć, czy był spalony, skoro sędzia jest półautomatyczny. Spalony, którego nawet nie widać. Już i tak utrudniliśmy sobie sytuację, a do tego dołożyliśmy to. Wiemy, z kim gramy i musimy grać dalej - powiedział cytowany przez "Mundo Deportivo".

    Flick wypalił ws. arbitra. "Na litość boską!"

    Swojego zdenerwowania nie krył także niemiecki szkoleniowiec. Ten jasno wskazuje, że faul na jego lewym obrońcy powinien zakończyć się czerwoną kartką. Po chwili przeszedł do kwestii spalonego i nie gryzł się w język. Jak przyznał, po obejrzeniu powtórki uważa, że gol został zdobyty prawidłowo.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Katastrofa Barcelony, gigant rozgromiony. Hiszpańskie media bezlitosne dla Lewandowskiego i spółki

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski

      - Po pierwsze, tylko żółta kartka za faul na Balde. Dla mnie to szaleństwo, żeby tak długo czekać na rozwiązanie takiej sytuacji. Siedem minut, na litość boską! Kiedy zobaczyłem powtórkę, było jasne, że nie było spalonego. Może widzieli coś innego. Wtedy powinni nam powiedzieć. Nie ma żadnej komunikacji - wypalił cytowany przez "Mundo Deportivo".

      Na rewanż należy jednak nieco poczekać. Barcelona na Spotify Camp Nou Atletico podejmie dopiero 3 marca. Do tego czasu zespół rozegra trzy ligowe starcia - z Gironą, Levante oraz Villarrealem. Najbliższe starcie z pierwszą z wymienionych ekip już w poniedziałek 16 lutego. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

      Bologna - Lazio. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski
      Robert Lewandowski

      Historyczne upokorzenie. Barcelona zdruzgotana. Lewandowskiego podsumowali jednym słowem

      Kacper Dąderewicz
      Kacper Dąderewicz
      Mężczyzna w sportowej kurtce energicznie gestykuluje, rozkładając ramiona na boki, najprawdopodobniej podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne rozmyte sylwetki innych osób.
      Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Mężczyzna w czarnym garniturze i płaszczu, z uniesionymi zaciśniętymi pięściami oraz otwartymi ustami, wyraża silne emocje na tle rozmytego tłumu.
      Diego Simeone, trener zwycięskiej ekipy z Madrytu JUANJO MARTINPAP
      Zawodnik w biało-czarnej koszulce próbuje biec za piłką, podczas gdy zawodnik w koszulce w czerwono-białe pasy chwyta go za koszulkę, usiłując go powstrzymać w trakcie dynamicznej akcji na boisku piłkarskim.
      Robert Lewandowski (z lewej) nie został w Madrycie bohaterem wieczoru OSCAR DEL POZOAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja