Koniec złudzeń ws. Milika. Przyszłość Polaka wyjaśniona, nie ma już szans

Jednym z największych pechowców w polskiej piłce ostatnich lat jest niewątpliwie Arkadiusz Milik. Można jedynie gdybać, co by było, jeśli zdrowie dopisywałoby reprezentantowi Polski. Napastnik ma ogromny brak szczęścia do unikania wszelkiego rodzaju urazów, które bardzo mocno wyhamowały jego karierę. Milik ze względu na kontuzje stracił cały poprzedni sezon i wciąż dochodzi do siebie, choć jest nadzieja, że już niebawem będzie mógł wrócić na boisko.

Na pewno nie będzie to proces łatwy, bo wiele miesięcy bez gry najpewniej odbije się na formie polskiego zawodnika. A rywalizacja w Juventusie jak zwykle jest duża. Mimo faktu że Milik od dawna nie grał, nie brakowało spekulacji dotyczących możliwej zmiany barw klubowych. Mówiło się choćby o zainteresowaniu Polakiem ze strony klubów arabskich, czy ze Stanów Zjednoczonych.

Milik dołączy do Lewandowskiego i Szczęsnego? Są nowe wieści

Konkrety się jednak nie pojawiły i nie doszło do rozwoju sytuacji w tym aspekcie. Kolejne dość niespodziewane wieści nadeszły niedawno z Hiszpanii. Według tamtejszych mediów Milik miał znaleźć się na liście życzeń Realu Betis. Zespół z Andaluzji to szósta siła ubiegłego sezonu w La Liga i klub, który będzie występował w trwających rozgrywkach w europejskich pucharach. Takie informacje rozbudziły ciekawość fanów z Polski. Teraz pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie.

Jak poinformował dziennikarz Eleven Sports, Daniel Sobis, Real Betis nie jest zainteresowany sprowadzeniem reprezentanta Polski. "Popytałem - nie ma tematu Arka Milika w Betisie. Od początku był to temat skomplikowany, ale chyba wszyscy chcielibyśmy mieć kolejnego Polaka w La Lidze" - czytamy we wpisie dziennikarza na platformie X. Na razie nie zanosi się więc na to, abyśmy w najbliższej przyszłości doczekali się kolejnego polskiego zawodnika w lidze hiszpańskiej.

Sam Milik, według informacji portalu goal.pl, nie zamierza odchodzić z Juventusu. Plan Polaka sprowadza się do odbudowy formy w najbliższych miesiącach i poszukania nowego pracodawcy w zimowym okienku transferowym. Można więc przypuszczać, że za jakiś czas ponownie pojawią się plotki transferowe związane z możliwym odejściem Milika z Turynu.

