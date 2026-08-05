Koniec współpracy z Mbappe i Viniciusem. Odejście z Realu ogłoszone

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W swoim pierwszym sezonie w Realu Madryt Franco Mastantuono nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Podjęto decyzję, że w kolejnym 18-letni Argentyńczyk uda się na wypożyczenie. Fabrizio Romano ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że doszło już do porozumienia między Los Blancos a Fiorentiną. We Włoszech Mastantuono spędzi kolejny rok. Tam postara się udowodnić swoją wartość.

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Franco Mastantuono, Kylian Mbappe i Vinicius JuniorAitor AlcaldeGetty Images

Kiedy Franco Mastantuono przechodził z River Plate do Realu Madryt za ok. 63,5 miliona euro (kwota liczona już z bonusami), fantazjowano, że Los Blancos w taki sposób chcą odpowiedzieć Barcelonie na Lamine'a Yamala.

Młody Argentyńczyk zaczął w sposób obiecujący i za kadencji Xabiego Alonso zanotował kilka ciekawych wejść na boisko. W dłuższej perspektywie okazał się jednak piłkarzem niegotowym na najwyższy poziom.

Jego rola w Los Blancos w sezonie 2025/26 zaczęła stopniowo słabnąć. Rosnąć natomiast zaczęło przekonanie, że nie jest to zawodnik mogący obsadzić prawe skrzydło Realu Madryt i być częścią "trójzębu" z Viniciusem i Kylianem Mbappe.

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Mastantuono ochodzi z Realu Madryt. Wypożyczenie do Włoch

Po zakońćzeniu sezonu media z Hiszpanii informowały, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem w przypadku Franco Mastantuono jest wypożyczenie. A to właśnie teraz się urzeczywistnia.

Fabrizio Romano poinformował, że doszło do porozumienia. Franco Mastantuono przeniesie się z Realu Madryt do Fiorentiny na roczne wypożyczenie.

- Franco Mastantuono wypożyczony do Fiorentiny, Here we go! Dziś rano osiągnięto porozumienie z Realem Madryt w sprawie wypożyczenia argentyńskiego talentu do włoskiego klubu. Mastantuono wróci do Realu Madryt w czerwcu 2027 roku - poinformował Włoch.

18-letni Franco Mastantuono w swoim pierwszym sezonie w Europie zanotował łącznie 35 występów (1484 minut, co daje ok. 42 minuty na mecz). Strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Obejrzał pięć żółtych kartek.

W kolejnym sezonie na prawym skrzydle Realu Madryt ma grać już inny nastolatek, tym razem sprowadzony za ponad 130 milionów euro. Los Blancos są bardzo bliscy pozyskania Yana Diomande, który w poprzednim sezonie błyszczał w barwach RB Lipsk. Zrobił też dobre wrażenie na mundialu w barwach reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

Młody mężczyzna w sportowej kurtce z herbem Realu Madryt, stojący na tle sprzętu technicznego i innych członków drużyny.
Franco MastantuonoAlberto GardinAFP
Dwóch piłkarzy walczących o piłkę podczas meczu, jeden z zawodników w niebieskim stroju, drugi w białym leży na murawie wyraźnie odczuwając ból.
Franco Mastantuono (z prawej) nie wyszedł bez szwanku ze starcia z Rahimem AlhassaneOSCAR DEL POZOAFP
Piłkarz w białym stroju Realu Madryt stoi przy linii bocznej boiska podczas meczu, wokół niego trenerzy i sztab szkoleniowy, w tle ławka rezerwowych oraz żółto ubrani porządkowi na trybunach.
Franco MastantuonoOSCAR J BARROSOAFP


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