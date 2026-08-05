Kiedy Franco Mastantuono przechodził z River Plate do Realu Madryt za ok. 63,5 miliona euro (kwota liczona już z bonusami), fantazjowano, że Los Blancos w taki sposób chcą odpowiedzieć Barcelonie na Lamine'a Yamala.

Młody Argentyńczyk zaczął w sposób obiecujący i za kadencji Xabiego Alonso zanotował kilka ciekawych wejść na boisko. W dłuższej perspektywie okazał się jednak piłkarzem niegotowym na najwyższy poziom.

Jego rola w Los Blancos w sezonie 2025/26 zaczęła stopniowo słabnąć. Rosnąć natomiast zaczęło przekonanie, że nie jest to zawodnik mogący obsadzić prawe skrzydło Realu Madryt i być częścią "trójzębu" z Viniciusem i Kylianem Mbappe.

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Mastantuono ochodzi z Realu Madryt. Wypożyczenie do Włoch

Po zakońćzeniu sezonu media z Hiszpanii informowały, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem w przypadku Franco Mastantuono jest wypożyczenie. A to właśnie teraz się urzeczywistnia.

Fabrizio Romano poinformował, że doszło do porozumienia. Franco Mastantuono przeniesie się z Realu Madryt do Fiorentiny na roczne wypożyczenie.

- Franco Mastantuono wypożyczony do Fiorentiny, Here we go! Dziś rano osiągnięto porozumienie z Realem Madryt w sprawie wypożyczenia argentyńskiego talentu do włoskiego klubu. Mastantuono wróci do Realu Madryt w czerwcu 2027 roku - poinformował Włoch.

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18-letni Franco Mastantuono w swoim pierwszym sezonie w Europie zanotował łącznie 35 występów (1484 minut, co daje ok. 42 minuty na mecz). Strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Obejrzał pięć żółtych kartek.

W kolejnym sezonie na prawym skrzydle Realu Madryt ma grać już inny nastolatek, tym razem sprowadzony za ponad 130 milionów euro. Los Blancos są bardzo bliscy pozyskania Yana Diomande, który w poprzednim sezonie błyszczał w barwach RB Lipsk. Zrobił też dobre wrażenie na mundialu w barwach reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej.

Franco Mastantuono Alberto Gardin AFP

Franco Mastantuono (z prawej) nie wyszedł bez szwanku ze starcia z Rahimem Alhassane OSCAR DEL POZO AFP

Franco Mastantuono OSCAR J BARROSO AFP



