Czy to koniec sagi transferowej związanej z Ferminem Lopezem? Od kilku tygodni mówiło się o potencjalnym odejściu Hiszpana z Barcelony. Media donosiły o zainteresowaniu ze strony Chelsea, która oferowała pogrążonej w problemach finansowych "Dumie Katalonii" znaczne sumy.

Victor Gonzalez z katalońskiego "SPORT-u" donosił, że londyński klub zaoferował w pewnym momencie 65 mln euro za Fermina Lopeza. Co więcej, jak przekazało "Mundo Deportivo", sam pomocnik miał mieć w Chelsea zapewnioną rolę lidera oraz wyższe zarobki, niż na Camp Nou. Zakusy londyńczyków były duże. W tej sprawie miała już zapaść jednoznaczna decyzja.

Media: Fermin Lopez zdecydował ws. gry dla FC Barcelony

Fermin Lopez wyrósł na jedną z gwiazd FC Barcelona. W poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 46 meczach, strzelając 8 goli i 10 razy asystując. Biorąc pod uwagę młody wiek Hiszpana, Transfermarkt wycenia go na 50 mln euro. Jednak Duma Katalonii zażyczyła sobie za niego więcej.

Dziś, w ostatni dzień okna transferowego w Hiszpanii i Anglii, "Mundo Deportivo" donosi o tym, co zdecydował Fermin Lopez. Jeżeli chodzi o Barcelonę, dyrektor sportowy klubu Deco dawał jasno do zrozumienia, że nie chce utracić jakościowych zawodników. Portugalczykowi chodziło również o młodego Hiszpana.

Mundo Deportivo donosi krótko:

Fin al culebrón Fermín: se queda (Koniec opery mydlanej z Ferminem. Zostaje)

Jak czytamy w dalszej części artykułu, sam Fermin nie wyraził chęci odejścia z Barcelony. Gdyby pomocnik zakomunikował taką wolę trenerowi, sytuacja wyglądałaby inaczej. Hansi Flick ceni jednak Hiszpana za jego umiejętności i chce na niego stawiać. Dlatego też Fermin, mając pewną sytuację w zespole, nie chce z niego odchodzić.

Barcelona nawet nie rozważyła oferty Chelsea

Fermin Lopez zostanie w FC Barcelonie. "Mundo Deportivo" ujawniło, że Chelsea złożyła ofertę za Hiszpana, jednak "Blaugrana" nawet na nią nie odpowiedziała. Jak wynika z informacji hiszpańskich dziennikarzy, władze Blaugrany uznały propozycję Chelsea w wysokości 40 mln + bonusy za nieosiągalną. Ta oferta została potwierdzona przez najbardziej wiarygodne media.

"Mundo Deportivo" podało również kwotę, która zainteresowałaby Barcelonę. Chętny na zakup Fermina Lopeza musiałby wyłożyć co najmniej 90 mln euro. Sęk w tym, że piłkarz musiałby sam poprosić o odejście. To pokazuje, że Hansi Flick nie chce tracić Hiszpana, który jest kluczowym elementem układanki niemieckiego szkoleniowca.

Liga Mistrzów. Fermin Lopez zdobywa gola w meczu FC Barcelona – Napoli. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Fermin Lopez i Robert Lewandowski Ina Fassbender AFP

Fermin Lopez i Robert Lewandowski CRISTINA QUICLER / AFP AFP

Lamine Yamal, Fermin Lopez JOSEP LAGO AFP