Koniec spekulacji. FC Barcelona oficjalnie ogłosiła. Kontrakt na dwa lata

FC Barcelona wróciła do zmagań w Lidze Mistrzów. Ostatnio, we wtorek podopieczni Hansiego Flicka, bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego podejmowali Olympiacos. "Duma Katalonii" nie pozostawiła Grekom złudzeń, kto jest lepszy. Wojciech Szczęsny tylko raz musiał wyjmować piłkę z siatki, jednak jego zespół wygrał aż 6:1. Hat-trickiem popisał się Fermin Lopez.

Następny mecz to El Clasico. FC Barcelona pojedzie na Bernabeu, by stawić czoła Realowi Madryt. O możliwość gry w najbliższą niedzielę walczy Raphinha, który wraca do zdrowia po kontuzji. Wiadomo jednak, że nie zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego, Joana Garcii czy Gaviego. Zagra za to Wojciech Szczęsny. Relację tekstową na żywo będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Było głośno o tym kontrakcie. Teraz się ziścił, FC Barcelona właśnie wydała komunikat

Kilka dni temu "Mundo Deportivo" donosiło, że FC Barcelona szykuje się do podpisania kontraktu z nowym sponsorem. Hiszpanie informowali o zawiązaniu współpracy z firmą transportową Uber. Miało do tego dojść w środę, a więc dziś.

I tak też się stało. Na swojej stronie internetowej FC Barcelona oficjalnie ogłosiła podpisanie kontraktu z Uberem. Będzie on obowiązywał do 2027 roku. Twarzą nowej współpracy został Pau Cubarsi, który wziął udział w sesji zdjęciowej, z okazji zawarcia oficjalnego porozumienia.

Jak czytamy w komunikacie klubu, "partnerstwo ma na celu usprawnienie mobilności kibiców i zarządzanie ruchem wokół nowego stadionu Spotify Camp Nou oraz w różnych strefach Espai Barça (przestrzeń FC Barcelony - red.)". Patrzymy też, że porozumienie umożliwi użytkownikom Ubera korzystać m.in. ze specjalnych stref odbioru oraz z przewozów elektrycznymi samochodami.

To jednak nie koniec nowin związanych z zawarciem tego kontraktu między FC Barceloną a Uberem. Strony porozumienia wypuszczą na rynek 30 limitowanych samochodów CUPRA Tavascan, które będą w barwach "Dumy Katalonii". Użytkownicy będą mieli szansę przejechać się takim autem. W tym celu będą musieli wybrać usługę "Electric" w aplikacji tej firmy.

Rzecz jasna, logo Uber i Uber Eats będą przez klub odpowiednio promowane. W ramach umowy sponsorskiej znajdzie się dla nich przestrzeń reklamowa na Spotify Camp Nou. Dopuszczalne będą też wszelkie działania na rzecz promocji marki.

W sierpniu poinformowano, że oficjalnym samochodem klubu FC Barcelona będzie Cupra Tavascan. Adam Majcherek INTERIA.PL

Robert Lewandowski i Joan Laporta PAU BARRENA AFP

Wojciech Szczęsny jest ambasadorem marki Jaecoo, natomiast partnerem motoryzacyjnym FC Barcelony jest Cupra. Javier Borrego AFP