Koniec opery mydlanej. Ter Stegen zdecydował. Już wsiadł w samolot

- Marc-Andre ter Stegen wygląda (jego forma - red.) bardzo dobrze. To były dla niego trudne lata z powodu kontuzji, ale jest na bardzo wysokim poziomie - powiedział w czwartek Wojciech Szczęsny. Z dyspozycji Niemca, jakakolwiek ona nie jest, na pewno nie skorzysta FC Barcelona. Katalońskie media oraz Matteo Moretto poinformowali, że były golkiper Borussii Mönchengladbach przenosi się na wypożyczenie do Ajaxu Amsterdam.

"Barcelona daje zielone światło pod jakimikolwiek warunkami. Problemy podatkowe również zostały rozwiązane" - napisał Moretto. Niuanse blokowały tę operację przez ostatnie dni. Chodziło o to, który z klubów weźmie na siebie opłaty fiskalne związane z tym ruchem. Piłkarz uważał, że to odpowiedzialność obu klubów, ale Holendrzy odmówili. Ostatecznie zapłaci za to Barça.

"Prawnicy obu stron przez kilka dni analizowali całą dokumentację z zamiarem uniknięcia ewentualnych niepowodzeń w ostatniej chwili" - czytamy w "Sporcie".

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Wszystko jasne ws. Ter Stegena. Koniec sagi. Jest zielone światło

Według "Mundo Deportivo", wczesnym popołudniem 34-letni Niemiec pożegnał się z kolegami z zespołu i sztabem szkoleniowym, opuścił zgrupowanie Barcelony w brytyjskim Saint George's Park i wsiadł w samolot do stolic Holandii.

Porozumienie między oboma klubami zostało osiągnięte w tym tygodniu. Dla Ajaxu Ter Stegen był priorytetem rynkowym, nawet jeśli nie jest ściągnięty na zasadzie transferu definitywnego.

Do Barcelony trafił w 2014 roku. Od tamtej pory wystąpił w aż 423 meczach, w których wpuścił 416 goli, zachował 176 czystych kont i obejrzał 11 zółtych kartek. W styczniu br. został wypożyczony do Girony, ale szybko złapał poważną kontuzję, więc ruch okazał się całkowicie nieudany. Raczej już nie ma przyszłości w pierwszym zespole Hansiego Flicka. Ten całkowicie ufa sprowadzonemu w 2025 r. Joanowi Garcii, a na zmianę ma jeszcze wspomnianego Szczęsnego.

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Kibice Ajaksu Amsterdam (zdj. ilustracyjne) MARCEL VAN DORST AFP





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