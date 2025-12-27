Koniec kariery Szczęsnego? W Hiszpanii aż huczy. "Nie będzie problemu"

W Barcelonie szykuje się latem "overbooking" w obsadzie bramkarzy. Na trzy pozycje teoretycznie może być nawet siedmiu kandydatów - Joan Garcia, Marc-Andre ter Stegen, Wojciech Szczęsny, Inaki Pena, Ander Astralaga, Aron Yaakobishvili i Diego Kochen. Z drugiej strony wątpliwości co do przyszłości w "Blaugranie" dotyczą w zasadzie wszystkich oprócz pierwszego z wymienionych.

Klub będzie musiał zarządzać odejściami, ponieważ aż trzech bramkarzy powróci z wypożyczeń, a ponadto są młodzi zawodnicy z akademii, którzy domagają się szansy

Jedno miejsce mógłby już zimą zwolnić Ter Stegen, ale klubowi działacze sami nie mają pojęcia, czy Niemiec planuje zmianę pracodawcy, na razie nie zrobił żadnego ruchu w tym celu. Sztab szkoleniowy podobno przekazał mu, że nie wiąże z nim żadnego znaczenia sportowego. Telenowela pewnie przeciągnie się do lata, kontrakt jest ważny aż do 2028 roku i zawodnik niekoniecznie może chcieć z niego zrezygnować.

Trzy miejsca, siedmiu piłkarzy. Co będzie z bramką Barcelony?

Z kolei Pena powróci z wypożyczenia do Elche, w którym zbiera świetne noty. Zarząd ma rozważać go jako drugiego w hierarchii "Dumy Katalonii", ale dziennikarze przewidują sprzedaż, jeśli pojawi się niezła oferta. Astralaga również obecnie tymczasowo przebywa poza klubem - wysłano go na rok do Granady. Z kolei 19-letni Węgier Yaakobishvili zbiera szlify w FC Andorra. Na Camp Nou nie chcą się z nim rozstawać definitywnie, ale miejsce w trójce w pierwszym zespole też nie jest pewne. Trzeba też wspomnieć o Kochenie z akademii.

Gdzie w tym wszystkim Szczęsny? Może się okazać, że nigdzie, bo zdaniem "Sportu" bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym Polak zakończy karierę po tym sezonie. Lluis Miguelsanz uważa, że działacze mogą pod koniec sezonu uznać, że już nie potrzebują naszego rodaka nawet mimo jego profesjonalnej postawy w szatni. Jak czytamy, sam piłkarz nie będzie miał żadnego problemu, jeśli taka decyzja zapadnie.

Dziennikarz kończy artykuł stwierdzeniem, że w bramce Barcelony będzie za kilka miesięcy sporo ruchu. Obsada i hierarchia na sezon 2026/27 to dziś wielka niewiadoma.

DJB: Przyszłość Szczęsnego w Barcelonie: Czy klub zdecyduje się na przedłużenie kontraktu? WIDEO AP © 2025 Associated Press

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen Alexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / Denis Doyle/Getty Images AFP

Joan Garcia Jose Breton AFP