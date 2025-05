Koniec ery w Realu Madryt. Plotki się potwierdziły. Legenda ogłasza odejście

Real Madryt w swojej historii miał wielu wybitnych piłkarzy, którzy po latach wspominani będą jako absolutne legendy tego klubu. Nie ma wątpliwości, że spora część z nich należeć będzie także do panteonu największych piłkarzy w historii całej dyscypliny.

Z pewnością do tego grona można zaliczyć cały legendarny tercet CKM, który rządził w środku pola przez niespełna dekadę. Trudno było spodziewać się, że z trio: Luka Modrić, Toni Kroos oraz Casemiro, to ten pierwszy jako ostatni pożegna się kibicami "Królewskich". Tak się jednak stanie. Casemiro odszedł do Manchesteru United za wielkie pieniądze. Po ubiegłym sezonie karierę piłkarską zakończył Niemiec, nadszedł także czas na Chorwata.