Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Jest decyzja, przenosiny na ostatniej prostej
FC Barcelona weszła w posezonowy okres z ogromnym impetem. Katalońska ekipa bardzo aktywnie działa na rynku transferowym, szykując kadrę na kolejną kampanię. Jakiś czas temu "Blaugrana" dokonała całkiem poważnego zakupu. Nie oznacza to jednak, że włodarze mistrzów Hiszpanii skupiają się wyłącznie na piłkarzach przychodzących. Wedle medialnych doniesień, Barcelona jest bardzo blisko sprzedaży jednego ze swoich zawodników.
Zakończenie rozgrywek 2025/2026 oznaczało rozpoczęcie zupełnie nowej ery Barcelony. Już od kilku tygodni wiadomo było, że katalońską ekipę opuści jeden z jej kluczowych zawodników - Robert Lewandowski.
Pierwszy ruch transferowy włodarzy "Blaugrany" mógł mocno zaskoczyć kibiców. Sięgnęli oni bowiem po Anthony'ego Gordona, który wcześniej reprezentował barwy angielskiego Newcastle. Z medialnych doniesień wynika, że na tym nie zakończy się jednak ofensywa transferowa klubu ze stolicy Katalonii.
Aby móc tak sprawnie operować na rynku transferowym, Barcelona musi jednak rozważać także sprzedaż swoich graczy. Nie od dziś wiadomo, że "Duma Katalonii" miała przez dłuższy czas dość poważne problemy finansowe.
Barcelona już finalizuje transfer. Tyle dostaną za swojego zawodnika
Już wcześniej w medialnych przekazach pojawiały się doniesienia o potencjalnych odejściach z Barcelony. W ostatnich godzinach jedna z tego typu pogłosek przybrała na intensywności. Mowa o pożegnaniu Marca Casado. W minionym sezonie zawodnik ten rozegrał około 1400 minut nie znajdując jednak dużego uznania w oczach Hansiego Flicka. Szczególnie pod koniec kampanii niemiecki szkoleniowiec korzystał z jego umiejętności w bardzo ograniczonym zakresie.
Jak wynika z medialnych doniesień, FC Barcelona jest już o krok od sprzedania swojego pomocnika do AS Monaco. Kwota tego transferu miałaby wynosić 18 milionów euro plus 5 milionów w ewentualnych bonusach. Katalońska ekipa próbuje wynegocjować także prawo do aż 20 procent z ewentualnego przyszłego transferu tego zawodnika.
Sam Casado również nie powinien przesadnie narzekać. Z przekazanych ustaleń wynika bowiem, że klub z księstwa może dać mu trzy razy większą pensję niż ta, którą otrzymywał dotychczas od Barcelony.
"Duma Katalonii" posiada wielu klasowych pomocników. Pozbycie się 22-latka nie powinno więc w znaczy sposób wpłynąć na strukturę tej formacji. Dla klubu byłyby to natomiast kolejne środki, które mogą zostać przeznaczone na zakup wymarzonych zawodników.