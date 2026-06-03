Koniec ery Lewandowskiego w Barcelonie. Jest decyzja, przenosiny na ostatniej prostej

Zakończenie rozgrywek 2025/2026 oznaczało rozpoczęcie zupełnie nowej ery Barcelony. Już od kilku tygodni wiadomo było, że katalońską ekipę opuści jeden z jej kluczowych zawodników - Robert Lewandowski.

Aby móc tak sprawnie operować na rynku transferowym, Barcelona musi jednak rozważać także sprzedaż swoich graczy. Nie od dziś wiadomo, że "Duma Katalonii" miała przez dłuższy czas dość poważne problemy finansowe.

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Już wcześniej w medialnych przekazach pojawiały się doniesienia o potencjalnych odejściach z Barcelony. W ostatnich godzinach jedna z tego typu pogłosek przybrała na intensywności. Mowa o pożegnaniu Marca Casado. W minionym sezonie zawodnik ten rozegrał około 1400 minut nie znajdując jednak dużego uznania w oczach Hansiego Flicka. Szczególnie pod koniec kampanii niemiecki szkoleniowiec korzystał z jego umiejętności w bardzo ograniczonym zakresie.

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Jak wynika z medialnych doniesień, FC Barcelona jest już o krok od sprzedania swojego pomocnika do AS Monaco. Kwota tego transferu miałaby wynosić 18 milionów euro plus 5 milionów w ewentualnych bonusach. Katalońska ekipa próbuje wynegocjować także prawo do aż 20 procent z ewentualnego przyszłego transferu tego zawodnika.

Sam Casado również nie powinien przesadnie narzekać. Z przekazanych ustaleń wynika bowiem, że klub z księstwa może dać mu trzy razy większą pensję niż ta, którą otrzymywał dotychczas od Barcelony.

"Duma Katalonii" posiada wielu klasowych pomocników. Pozbycie się 22-latka nie powinno więc w znaczy sposób wpłynąć na strukturę tej formacji. Dla klubu byłyby to natomiast kolejne środki, które mogą zostać przeznaczone na zakup wymarzonych zawodników.

Marc Casado (pierwszy z prawej) GONGORA AFP

Hansi Flick i Marc Casado MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc Casado Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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