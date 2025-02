Wojciech Szczęsny miał trudny początek swojego ostatniego etapu kariery w Barcelonie. Od października mijały kolejne tygodnie, a on pozostawał rezerwowym. Zadebiutował dopiero 4 stycznia w mało prestiżowym meczu Puchar Króla z UD Barbastro. Miejsce w składzie an te rozgrywki zazwyczaj otrzymuje golkiper będący numerem dwa w hierarchii. Sytuacja zaczęła się zmieniać w połowie miesiąca. Nasz rodak skorzystał ze spóżnienia Inakiego Peni na odprawę przed półfinałem Superpucharu i to Polak został wybrany do pierwszego składu na półfinał przeciwko Athleticowi, następnie na finał z Realem Madryt.

Reklama