Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec cierpliwości do Szczęsnego. Padły ostre słowa. "Nie interesuje mnie"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Wojciech Szczęsny w doliczonym czasie gry meczu z Clubem Brugge był faulowany, przez co VAR wycofał gola na wagę zwycięstwa dla belgijskiego zespołu, ale decyzja Polaka o gierce w bliskim kontakcie z rywalem przy wyniku 3:3 przez wielu obserwatorów nie została odebrana dobrze. Gerard Romero ostro wypowiedział się o postawie naszego rodaka. - Nie może być bramkarzem dla Barcelony - powiedział na swoim kanale na Twitchu.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnySoccrates ImagesGetty Images

W 92. minucie środowego meczu Club Brugge - FC Barcelona trybuny Jan Breydel Stadium oszalały po raz czwarty. Wojciech Szczęsny wdał się w gierkę na małej przestrzeni z pressującym Romeo Vermantem. Polak nie zdecydował się na wybicie piłki w pierwszym tempie, lecz przesunięcie piłki podeszwą w odwrotnym kierunku. Belg wyczuł jego intencje i wpakował futbolówkę do siatki. Wynik 4:3 nie utrzymał się jednak długo, bo gola wycofał VAR, napastnik delikatnie faulował Polaka.

Mimo że nie można było mówić o wielkiej kontrowersji, to niektórzy uznali takie zachowanie boiskowe naszego rodaka za nieodpowiedzialne. W tym gronie jest znany hiszpański dziennikarz i streamer Gerard Romero, który w przeszłości - gdy w zarządzie "Dumy Katalonii" był jeszcze Jordi Cruyff - był bardzo dobrym źródłem w temacie transferów drużyny z Camp Nou.

Zabrał głos na temat całej sytuacji na swoim kanale na Twitchu. Był bardzo ostry.

Przepraszam bardzo, ale nie zejdę ze statku mówiącego, że Szczęsny nie może być bramkarzem dla Barcelony
Gerard Romero

Gerard Romero nie jest zwolennikiem Szczęsnego. Powrót Garcii coraz bliżej

- Nie chodzi tylko o tę sytuację, tylko o wszystkie ostatnie spotkania. Nie interesuje mnie to, że powiecie, że ratował zespół w El Clasico. To był jeden z dwunastu meczów (Szczęsny zagrał w tym sezonie, póki co osiem - red.) - powiedział Romero, zwracając się do swoich współpracowników podczas specjalnego programu z udziałem fanów w Casino Barcelona.

Podczas komentowania meczu nazwał w pierwszej chwili zagranie Szczęsnego "olbrzymim błędem".

Zapewne nie może doczekać się powrotu między słupki Joana Garcii, ale były zawodnik Espanyolu jeszcze nie doszedł do pełni rytmu. Możliwe, że kibice zobaczą go w akcji w końcówce listopada. To właśnie on jest jedynym golkiperem "Blaugrany", który zachował czyste konto w tym sezonie. Stało się tak przy trzech z siedmiu spotkań. Szczęsny wciąż czeka na "zero z tyłu", choć to wynika w dużej mierze z problemów w pressingu, które w połączeniu z wciąż ustawioną wysoką linią obrony są wodą na młyn na kontrataki oponentów.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny i Adam Nawałka
La Liga

Wpadka Barcelony, Szczęsny na celowniku. Nagle głos zabrał Nawałka. "To jest chore"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
DJB: Wojciech Szczęsny – brakujący element układanki Barcelony? [WIDEO]Do jednej bramkiPOLSAT BOX GO
Bramkarz w zielonym stroju z logo FC Barcelony oraz numerem 25 na piersi stoi na tle zamazanej publiczności, trzymając rękawice bramkarskie, a w okrągłym powiększeniu pokazano jego dynamiczną interwencję w bramce podczas meczu piłkarskiego.
Liga Mistrzów. Wojciech Szczęsny napędził kibicom FC Barcelona sporo strachu w końcówce spotkania z Clube Brugge...Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images - x.com/CANALPLUS_SPORTGetty Images
Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona
Wojciech Szczęsny w barwach FC BarcelonaJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP
Po lewej stronie zawodnik piłki nożnej w pomarańczowym stroju bramkarskim interweniuje podczas meczu na dużym stadionie, po prawej bramkarz w zielonym stroju stoi z opuszczoną głową, trzymając butelkę i ociera czoło rękawicą.
Wojciech Szczęsny skapitulował w El Clasico INA FASSBENDER / AFP / Eleven SportsAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja