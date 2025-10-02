Partner merytoryczny: Eleven Sports

Konflikt w szatni Barcelony, rywal Szczęsnego przerwał milczenie. Koniec spekulacji

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Inaki Pena jeszcze w końcówce ubiegłego roku - po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji - był niepodważalnie pierwszym bramkarzem FC Barcelona. Z czasem jednak przegrał on rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, a po przybyciu Joana Garcii do klubu nie miał już w zasadzie czego szukać w "Blaugranie". Golkiper trafił na wypożyczenie do Elche CF, a teraz w wywiadzie dla hiszpańskiej prasy skwitował ostatnie miesiące swojej kariery.

Wojciech Szczęsny wygrał z Inakim Peną rywalizację o miejsce w bramce Barcelony
Wojciech Szczęsny wygrał z Inakim Peną rywalizację o miejsce w bramce BarcelonyAFP

Zaraz po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana na początku ubiegłego sezonu, sztab FC Barcelona podjął kluczową decyzję ws. jego zastępstwa - z jednej strony rolę "jedynki" przejął etatowy dubler Niemca, Inaki Pena, z drugiej do drużyny ściągnięto ponadto Wojciecha Szczęsnego.

Z biegiem czasu to jednak "Tek" zaczął grać pierwsze skrzypce wśród bramkarzy "Barcy", co Peni wyraźnie się nie podobało - miało tu dojść nawet do swoistego konfliktu Hiszpana z trenerem Hansim Flickiem. Po tym zaś, jak w FCB wylądował Joan Garcia, 26-latek spadł jeszcze niżej w hierarchii golkiperów.

Roman Kołtoń: Jagiellonia to jest wydarzenie w polskim futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Inaki Pena już poza FC Barcelona. "Pozostało gorzkie uczucie"

Ostatecznie trafił on na wypożyczenie do Elche CF - a teraz, po nieco ponad miesiącu w nowym środowisku, postanowił podzielić się kilkoma refleksjami w wywiadzie dla Rogera Torello, dziennikarza "Mundo Deportivo". Już na początku stwierdził, że rozbrat z Barceloną był czymś, co zrobił dla "osobistego dobrostanu".

Rozegrałem 25 lub 26 meczów [w zeszłym sezonie], ale po kilku miesiącach bez grania pozostało gorzkie uczucie
orzekł.

Jak przyznał zawodnik, na stole miał co najmniej kilka ofert, a na Elche zdecydował się przede wszystkim z powodu postaci trenera Edera Sarabii, z którym współpracował już w "Dumie Katalonii" za czasów kadencji Quique Setiena, którego Sarabia był asystentem. Ich drogi skrzyżowały się też w młodzieżowych zespołach Villarrealu.

"Wracam do domu. Jestem z Alicante [Elche znajduje się bardzo blisko tego miasta - dop. red.], moi przyjaciele są stąd, moja żona też. Do tego dochodzi filozofia trenera. Pracowałem z nim i zapewnia mi on najlepsze warunki, abym dawał z siebie 100 procent lub był blisko swojej najlepszej formy" - podkreślił Pena.

Padły też istotne słowa dotyczące momentu, w którym zdecydował się na zmianę otoczenia. "Mógłbym zagrać jeszcze kilka meczów, ale już zdecydowałem, że chcę odejść. Klub poprosił mnie, żebym jednak poczekał, aż zarejestrują bramkarzy, a ja oczywiście chciałem mu to ułatwić, bo mam ważny kontrakt" - skwitował.

Kolejne wyzwanie Peni. W Elche też ma poważnego konkurenta

Elche CF w bieżącym sezonie radzi sobie w Primera Division naprawdę dobrze - po siedmiu kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 13 pkt. Pena obecnie występuje w kratkę - Sarabia często stawia bowiem na Argentyńczyka Matiasa Dituro.

Przyszedłem tu, by grać i być ważną postacią w drużynie
zaręcza jednak 26-latek.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Znakomita forma Polaka, będzie wielki powrót. Jan Urban może się szykować

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
FC Barcelona. Wojciech Szczęsny oraz Inaki Pena
FC Barcelona. Wojciech Szczęsny oraz Inaki PenaPawel Wodzynski/East News / Bernat Armangue/Associated Press/East NewsEast News
Dwóch bramkarzy w niebieskich strojach sportowych obejmuje się na boisku, jeden z nich trzyma piłkę meczową. W tle rozmyta publiczność i stadionowe światła.
Inaki Pena i Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwaj piłkarze ubrani w granatowe stroje z żółtym logo, jeden trzyma piłkę, drugi ma rękawice bramkarskie; grupa ludzi w tle na trybunach stadionu.
Inaki Pena i Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja